Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?

Hepsiburada Üzerinden Nasıl Ürün Satılır?

Türkiye’nin ilk elektronik ticaret sitesi olan hepsiburada, 2001 yılında kurulmuş ve o yıldan beri alışveriş sitesi olarak intenet üzerinde yer almaktadır. Online Pazar yeri olan ve 12 milyondan daha fazla ürünün yer aldığı platform üzerinden sizde ürün satışı yapabilirsiniz. Hem ürün satışının olduğu hem de satın alımın gerçekleştiği intenet sitesinde elektronik ortam üzerinden ticaret yapabilirsiniz. Gelirinizi arttırabileceğiniz gibi satış memnuniyeti kazanırsanız beğenilen bir marka değeri bile olabilirsiniz. Hepsiburada online alışveriş sitesi üzerinden kolayca ürün satışı gerçekleştirebilirsiniz.

Hepsiburada kullanıcıları oldukça fazladır ve ürününüzü satmak için e- ticaret dükkanı bulunmaktadır. İntenet sitesi üzerinden e- ticaret dükkanı açtıktan sonra sattığınız ürünlerin satışını arttırmak ve daha çok müşteriye ulaşmak için ürünlerinizde indirimler yapabilir veya ürününüzün reklamını gerçekleştirebilirsiniz.

İntenet sitesi üzerinden ürünlerinizi satmak ve e- ticaret dükkanı açmak için sizden bazı belgeler istenmektedir. Hepsiburada e- ticaret dükkanı açmanız için sizden vergi levhası, ticari sicil kaydı, oda kayıt belgesi, imza sirküsü, çalıştığınız bankanın bilgilerini ve aynı zamanda faaliyet belgesi istemektedir. Ayrıca her evrakta kaşe ve onay olmalıdır. Aksi halde e- ticaret dükkanı açamazsınız.

Hepsiburada Komisyon Alıyor Mu? Ne Kadar Alıyor?

E- ticaret dükkanı için başvuru yaptıktan kısa süre sonra size dönüt verilecektir. Başvuru sonrasında bilgileriniz kontrol edilir ve değerlendirme sonucuna göre başvurunuz onaylanır. Başvurunuz onay aldıktan sonra hepsiburada üzerinden dükkanınızı açabilirsiniz. Bu dükkan için sizden herhangi bir ücret alınmamaktadır ve kargolarla uygun fiyata anlaşmanız da sağlanmaktadır. Dükkanınız ile ilgili şikayet gelirse hepsiburada devreye girer ve bu sorunu çözmenizi ister.

Hepsiburada intenet sitesi üzerinden e- ticaret dükkanı açtıysanız, hepsiburada sizden belirli oranda komisyon almaktadır. Bu oranlar % ile %20 arasında değişiklik göstermektedir. Havuza düşen paranızdan kesilir ve size ödenir. Hepsiburada sizden vergi parası almaktadır. Satış yaptığınız zaman hepsiburada ya vergi ödemesi yapmanız gerekmektedir. Sattığınız tüm ürünler için fatura kesmek zorundasınız ve bu nedenle vergi ödemek de zorundasınız.

Hepsiburada Üzerinden Ürün Satmak İçin Kayıt İşlemi Nasıl Yapılıyor?

İlk olarak hepsiburada intenet sitesine kayıt olunuz. Hepsiburada intenet sitesi üzerinden satış yapmak istiyorsanız sitede yer alan kurumsal müşteri kaydını yaptırmalısınız. Sizden istenen bütün bilgileri ve belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Sisteme bu bilgi ve belgeler yüklendikten sonra değerlendirmeye alınırsınız. Değerlendirmenin ardından size onay kodu gönderilir ve bu kod ile birlikte firmanıza ait satacağınız ürünleri intenet üzerinden satışa çıkarabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:48