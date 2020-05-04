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Her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunuldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunulduğunu açıkladı. Vatandaşlar söz konusu teklifin içeriğini merak ediyordu. İşte 5 bin lira devlet destek ödemesi teklifinin detayları…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:50
Her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunuldu

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde birçok yardım paketi hazırlanmıştı. Başta Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında çalışmalar başlamıştı. Son olarak yapılan çalışmalar sonrası her haneye 5 bin lira destek ödemesi verilmesi gündem getirildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Ülkemizde de virüs ilk olarak 11 Mart tarihinde görüldü. Virüsün görülmesinin ardından birçok önlem alındı. Alınan önlemler çerçevesinden vatandaşlar ekonomik olarak sorun yaşamaya başladı. Devlet bu ekonomik sorunları azaltmak amacıyla destek paketleri hazırladı. Hazırlanan destek paketlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Her haneye 5 bin TL devlet desteği

Korona virüs salgını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini devreye sokmuştu. Bu kapsamda dar gelirli, yardıma muhtaç ailelere yardımlar yapılmaya başlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımların ilk iki fazı gerçekleştirildi. Üçüncü faz yardımları da kısa süre içinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu yardımların yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hazırladıkları teklifi TBMM’ye sundu. Söz konusu teklifte aylık geliri 5 bin 237 TL’den az olan 4 kişilik ailelere 5 bin TL devlet destek ödemesi yapılmasına yer verildi. CHP İstanbul Milletvekili Tanal, söz konusu desteğin İsviçre’de yapıldığını ve Türkiye’de de uygulanması gerektiğini savundu.

Tanal, açıklamalarında söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde aylık geliri 5 bin 238 liranın altın olan ailelere destek verileceğini, bu destek sayesinde vatandaşların bu zorlu süreci daha rahat atlatabileceklerini ifade etti.

Başvurular devam ediyor

Söz konusu teklifin yanı sıra Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan 1000 TL sosyal yardım ödemelerine devam ediliyor. Üç faz şeklinde yapılan yardımların ilk iki faz ödemeleri yapıldı. Üçüncü faz ödemeleri için başvurular devam ediyor. Yardım başvurusunda bulunmak isteyenler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 00:50
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