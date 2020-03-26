Herkes alkışlarken onlar darp ettiler! Konya'da 112 Acil Servis görevlilerine saldırı

Konya merkeze bağlı Karatay ilçesinde park halinde bulunan TIR'a bir otomobilin çarpması sonucu bişr kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi sev edildi.

Sağlık ekibi kaza yerine ulaştığında otomobilde yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirmek istediler. Yaralılardan birini sedyeyle ambulansa alındığı sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine, belirlenemeyen nedenle saldırmaya başladı. Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların diğer yakınları ise ambulansta görevli Zeliha Altunel (33), Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a (46) saldırarak darp ettileri.

Yerlerde sürüklenen sağlık görevlileri, çevrede bulunanların yardımıyla saldırganların elleridnen kurtuldular. Sağlık görevlileri, olay yerinden ambulanslarıyla uzaklaşırken darp raporu aldılar kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldular. Polis şüpheliler hakkında soruşturma başlatırken olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.