Herkes alkışlarken onlar darp ettiler! Konya'da 112 Acil Servis görevlilerine saldırı

Konya merkeze bağlı Karatay ilçesinde park halinde bulunan TIR'a bir otomobilin çarpması sonucu bişr kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi sev edildi.
Yerlerde sürüklenen sağlık görevlileri, çevrede bulunanların yardımıyla saldırganların elleridnen kurtuldular. Sağlık görevlileri, olay yerinden ambulanslarıyla uzaklaşırken darp raporu aldılar kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldular. Polis şüpheliler hakkında soruşturma başlatırken olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.