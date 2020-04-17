Hiçbir kurumdan maddi yardım almayan evlere ve kişilere devlet desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi bünyesinde koroanvirüs salgınından maddi yönde olumsuz etkilenmiş olan vatandaşlara 1000 TL miktarında yardım yapılmaya başlandı. 1 Nisan ve 5 Nisan arasında ihtiyaç sahiplerine yardımlar kendi ikametlerinde verildi. Ayrıca devletin farklı organları aracılığıyla gıda yardım kolisi yardımları da sürekli olarak yapılıyor.
Hiçbir Kurumdan Destek Almayanlara Maddi Yardım Var mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan maddi yardım kapsamında, daha önceden sosyal yardım almakta olan vatandaşlara yardımlar verilmişti. Bunun dışında diğer vatandaşlara da yardım yapılıp yapılmadığı merak edilenler arasında yer almaktadır.
Belediyelerin Maddi Yardımları
Belediyeler tarafından yapılan maddi yardımlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.
- Erzak ve gıda yardımı
- Nakit para yardımı
- Kira yardımı
- Kırtasiye yardımı
- Engellilere yardım
- Giyecek yardımı
- Sosyal yardım kartları
- Yakacak yardımı
- Bebek bezi ve mama yardımı
- Yaşlı bakım yardımı
- Öğrenci yardımı
Belediye Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Belediyeler tarafından başlatılan maddi yardım kampanyalarına başvuru yapılabilmesi için intenet kullanılabilmektedir. Koronavirüs nedeniyle maddi olarak olumsuz yönde etkilenmiş ve yardıma muhtaç vatandaşlar intenet üzerinden başvuru yaparak maddi yardımlar alabilmektedirler. Belediyelerin yardımlarından faydalanmak için resmi mail adreslerine ve iletişim ofislerine dilekçe gönderilebilmektedir.
Devlet Yardımları Devam Ediyor
2020 senesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı muhtaç vatandaşlara pek çok yardım yapmayı sürdürüyor. Aşağıdaki kısımda bakanlık kapsamında verilen yardımlar yer almaktadır.
- 65 yaş aylığı: 672, 81 TL,
- Engelli ve engelli yakınına aylık: 1.519 TL,
- Engel oranı %40-69 arası olanlara aylık: 537,08 TL,
- Engel oranı %70 ve üzeri olanlara aylık: 805,62 TL,
- Dul kadınlara aylık: 325 TL,
- Doğum yardımı paraları;
- ilk çocuk için 300,
- ikinci için 400
- 3 çocuk ve fazlası için 600 TL,
- ikiz çocuk için çocuk başına 150 TL,
- Çocuklara yönelik okul desteği: 35 ile 60 TL aralığındadır,
- Asker ailelerine yönelik yardım iki ayda bir: 550 TL,
- Asker çocuklarına verilen aylık: 100 TL
- Tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık yardım: 1.460 TL,
- Tüberküloz hastalarına bakanlara aylık: 600 TL,
- Öksüz ve yetim olanlara verilen aylık: 100 TL,
- Kronik hastalığı olan ve cihaz kullanan hastalara aylık: 200 TL