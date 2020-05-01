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HSBC 45 bin TL düşük faizli ihtiyaç kredisi

Ülkemizin mücadele verdiği korona virüs salgını sebebiyle hükümet tarafından bazı önemli tedbirler alınmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı ve işyerlerinin kapatılması kararlarının ardından vatandaşlar maddi sıkıntılar yaşayarak kredi çekme yoluna gitmekte ve son zamanlarda konuşulmaya başlanan HSBC 45 bin TL düşük faizli ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar yapmakta. İşte verilen kredi hakkındaki tüm bilgiler.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:55
HSBC 45 bin TL düşük faizli ihtiyaç kredisi

HSBC bankası tarafından kredili hayat sigortası adlı projeden yararlanan ve bankaya toplamda 3 adet düzenli ödeme talimatı veren müşterilere özel olarak 45.000 TL uygun faiz ile ihtiyaç kredisi sunmakta. HSBC tarafından en uygun faizli kredi olan “Premier ve Advance ihtiyaç kredisi kampanyası” hakkındaki tüm bilgileri sizlere derledik.

HSBC 45 bin TL ihtiyaç kredisi kullandırıyor!

HSBC, Nisan ayı içerisinde müşterileri için basit bir şekilde geri ödemesi yapılabilen bir kredi imkanı sunmakta. HSBC tarafından verilen ihtiyaç kredisinin faiz oranı çoğu müşterinin ilgisini topladı. HSBC, tarafından basit bir şekilde bu 45 bin lira ihtiyaç kredisini müşterilerine sağlıyor.

HSBC’nin premier ve advance ihtiyaç kredisi kampanyasıyla birlikte Nisan ayı içerisinde, çoğu müşterilerine uygun faizli bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. HSBC tarafından sağlanan bu krediyi alabilmek oldukça basit ve  bu 45 bin tl’lik kredinin fazlasıyla kullanılacağı düşünülmekte.

HSBC düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi kullandırıyor!

HSBC, Nisan ayında en düşük faiz oranlı “Premier ve Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyası” ile başvuruda bulunan müşterilerine hızla ihtiyaç kredisi tanımladı. Banka, Premier ve Advance İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile Nisan 2020’de güncellediği müşterisini cezbeden faiz oranları, müşterilerini yüksek tutar endişesinden çıkardı. HSBC tarafından verilen bu kredi Nisan ayında uygun faiz oranıyla kredi sağlayan bankaların içerisinde en çok kullanılacak olanı.

HSBC’den 24 aylık vadeyle 45.000 TL çeken bir kişi ne kadar ödeme yapar?

HSBC bankasından 45 bin tl kredi almış olan bir vatandaş başvurusunun ardından aylık 1,11 faiz oranıyla 24 ay boyunca her ay sabit olarak 2.243,50 TL miktarında ödeme gerçekleştirir. BU miktar 24 ayın tamamlanmasının ardından toplamda 53.844,00 TL olarak ortaya çıkar.

HSBC’den 18 aylık vadeyle 45.000 TL çeken bir kişi ne kadar ödeme yapar?

HSBC bankasının sunduğu 45.000 TL’lik kredi paketi kapsamında aylık yüzde 1,11 faiz oranına sahip olarak 18 ay boyunca 2.828.20 TL ödeme gerçekleştirir. 18 ayda 45 bin tl’lik aldığı krediye 50.908,00 TL ödeme yapmış olur.

HSBC’den 12 aylık vadeyle 45.000 TL çeken bir kişi ne kadar ödeme yapar?

HSBC’den 45.000 TL’lik ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi, aylık yüzde 1,11 faiz oranını 12 taksitin her bir ayında 4.082,79 TL ödeme yapar. Bu tutar 12 aya vurulduğunda toplam 48.993,00 TL tutarında geri ödenir.

HSBC bankası ayrıca 45 bin TL ihtiyaç kredisi kullanımının artması amacıyla advance müşterisi olma, bankadaki mevcut hesapta yer alan 25 bin tl veya eşit miktardaki dövizde, bankadan hayat sigortası hizmeti alınmasını ve en az 3 düzenli ödeme bağlamasını bu hesaptan gerçekleştirme gereksinimi belirlenmiştir.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 16:55
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