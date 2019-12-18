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Huawei'ye ABD'den şok karar! Satışı yasaklayan yasa onaylandı

Çinli teknoloji devi Huawei ile ilgili ABD Temsilciler Meclisinden şok bir karar çıktı. Meclis, Huawei'nin satışını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:44
Huawei'ye ABD'den şok karar! Satışı yasaklayan yasa onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in teknoloji devi Huawei'nin satışını yasaklayan tasarıyı onayladı. Meclis komisyonu, söz konusu yasa tasarısını onayladıktan sonra onaya gerekçe olarakta Huawei'nin diğer firmaların ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gösterildi.

Bununla ilgili öngörülen yasa tasarısı Temsilciler Meclisinin onayından geçtikten sonra bu hafta senatonun onayına gitmesi bekleniyor. Hem Cumhuriyetçilerin hemde Demokratların desteklediği yasa tasarısı senato tarafından da onaylanacağı düşünülüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, onaylayarak senatoya gönderdiği yasa tasarısı hakkında yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı ayrıca ABD'li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek şüphe oluşturan iletişim araçlarının kaldırılmasını da içeriyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:44
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