Bugün alınan toplu taşıma araçlarında 35'lik zam kararıyla ilgili Konuşan Balkan İmamoğlu, "Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, Toplu taşımalara yapılan zam nedenini açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşımalara yapılan zamlarla ilgili bir açıklamada bulunarak gerçekleştirilen zammın akaryakıt ücretlerine istinaden yapılan bir mecburiyet olduğunuı kaydetti.
07 Şubat 2020 Cuma 22:34