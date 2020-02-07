İBB Başkanı İmamoğlu, Toplu taşımalara yapılan zam nedenini açıkladı

Adana'da Cumhuriyet Halk Partili 11 belediye başkanlığının katılımıyla "Bereketli Topraklar Üzerinde-Akıllı Kentlere Doğru" toplantısında bulunanBaşkanı, toplantıyla ilgili önemli bilgileri aktarırken İstanbul'dane yapılan zam sorularını da yanıtladı.

Bugün alınan toplu taşıma araçlarında 35'lik zam kararıyla ilgili Konuşan Balkan İmamoğlu, "Bizim yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman yaklaşık 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul'da yaptığımız zam, şu anki Türkiye şartlarında gerçekten vatandaşımız düşünülerek hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır. Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünün Türkiye koşullarında bu mümkün değildir." ifadelerini kullandı.