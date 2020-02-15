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İBB İstanbulkart tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul’da ulaşıma yapılan zamların ardından yeni ücretlendirmeler merak konusu oldu. İBB İstanbulkart tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu, İstanbul’da uygulanacak olan zamlı ulaşım ücretleri açıklandı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:29
İBB İstanbulkart tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine %35 kadar zam yapıldı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni toplu taşıma ücretlerini açıkladı. Yeni zamlarla birlikte 2,60 TL olan tam elektronik bilet 3,50 TL, 1,25 TL olan öğrenci bileti ise 1,75 TL oldu. Aylık akbil ücreti ise 205 TL’den 275 TL’ye yükseldi. Öğrenci akbilleri ise 50 TL oldu.

Marmaray ve Metrobüse Zam Yapıldı

Yeni zamlarla birlikte Marmaray biniş ücreti;

- Tam 7,75 TL

- Öğrenci 1,70 TL oldu.

Metrobüs ücretler ise;

- 1 durak 2,50 TL,

- 3 durak 3,50 TL,

- 4 ila 9 arası durak 4 TL,

- 10 ila 15 arası durak 4,40 TL,

- 16 ila 21 arası durak 6,60 TL,

- 22 ila 27 arası durak 4,75 TL,

- 28 ila 33 arası durak 4,85 TL,

- 34 ila 43 arası durak 5,20 TL oldu.

Aktarma Ücretlerine De Zam Geldi

Otobüs ve belediye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerine 2,50 TL, ikinci aktarma ücretlerine 1,90 TL, 3,4 ve 4. aktarmalara 1,20 TL zam yapıldı. Öğrenci aktarma ücretleri ise birinci aktarmada 0,75 kuruş, ikinci aktarmada 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmada 0,60 kuruş oldu.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında 6,60 TL olan güzergahlar 3,50 TL, 2,70 TL olan güzergahlar 3,65 TL, 3 TL olan hatlar ise 4 TL oldu.

Deniz taşımasındaki aktarma ücretleri ise birinci aktarmada 2,80 TL, ikinci aktarmada 2,30 TL, üç, dört ve beşinci aktarmada 2 TL oldu.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:29
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