İBB Marmaray, Havaist ve Adalar vapuru biletlerine zam yapıldı! İBB zam sonrası ulaşım ücretleri

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda otobüs e metrobüs biletlerine zam yapıldı. Ardından ise İstanbul Büyükşehir belediyesi Tarafından Marmaray, Havaist ve Adalar Vapurlarına zam yapıldı.

İBB Tarafından zamlar sonrasında ulaşım ücretleri şu şekildedir;

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli2 1.85'ten 2.50'ye tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı. 34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

Adalar Seferleri

İDO

Bostancı - Kabataş 11'den 15 TL'ye İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL Öğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-Adalar Tam bilet 12.50'den 14 TL'ye İndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'ye Öğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı-Adalar Tam 7 liradan 12 TL'ye İndirimli öğretmen 5TL'den 9 liraya Öğrenci 4 TL'den 7 liraya,

Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL'den 10 TL'ye

Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye

Öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

Aktarma Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

Havaist ücreti ne kadar?

Havalimanlarına giden Havaist otobüslerinin ücreti 5.20 TL’den 7 TL’ye çıkarıldı.

Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son zamanlarda gündemde olan ve uygulamaya geçirilen İstanbul’da ki Marmaray’a %35 oranında zam haberleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

Konu hakkında yapılan ilk açıklama “Marmaray’a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İstanbul'da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir” denildi.

Zam kararı sonrasında ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray’a yapılan %35’lik zammın İBB tarafından yapıldığı belirtilerek şunlar belirtildi;

“İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır.”

“Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır.”

“Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.”