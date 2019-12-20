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İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı

2018 yılında konkordato ilan eden ve Aralık ayı içerisinde de iflasını isteyen Yörsan'a kayyum atandı.

20 Aralık 2019 Cuma 21:46
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı

Balıkesir'de bulunan süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan'a kayyum atandı. 2018 yılını ekim ayında şirket mali yapısında olumsuz etkilenme olmasından dolayı konkordato ilan etmiş ve Aralık ayı içerisinde de mahkemeden iflas istemişti. 

Bu durumda, süt tedarikçilerinin ve işçilerin alacaklarını alamayarak her hangi bir mağduriyet yaşanmamsı için Süt Üretici Birlikleri harekete geçti. Yörsan'ın mahkemeye sunduğu raporlar neticesi ve iflas verme süreci gözçnüne alınarak kayyum ataması yapılması kararı alındı. 

Bu karar doğrultusunda ise Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan’a kayyum olarak atandı.

Konuyla ilgili Yörsan şirketine kayyum olarak atanan Cihat Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Konkordato verildiği günden itibaren üretici temsilcisi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Üreticilerimizin yüksek miktarda alacakları bulunuyor. Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunan şahısların mağdur olmaması için buradayız. Biz işin içinden gelen sütü bilen insanlarız. Mahkeme heyetine hukukçularımız tarafından sunduğumuz dilekçede şunlar yer alıyor. Yörsan fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken ham maddeyi karşılayabiliriz. Fakat yürütülen mali sürecin şeffaf bir yönetim anlayışı ile bu işin paydaşları olan her kesimin sürece dahil edilmesi gerekir. Bu koşullar sağlanırsa biz Süt Birlikleri olarak bu değerin kaybolmaması için zaten taşın altında olan elimizin yerine tüm gövdemizi koymaya dün olduğu gibi bu günde hazırız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:46
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