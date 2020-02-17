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İhracatçıya döviz kredisinde indirim! Faiz oranları 60 ile 140 baz arasına çekildi

İhracatçılara döviz kredisinde dstek imkanı sunan Eximbank kredilerde faiz oranlarında indirime gitti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili açıklama yaparak faizlerin 60 ile 140 baz puan arasına çekildiğini duyurdu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:15
İhracatçıya döviz kredisinde indirim! Faiz oranları 60 ile 140 baz arasına çekildi

Geçtiğimiz yıl ihracata 44,1 milyar dolarlık kredi desteği sağlayan Türk Eximbank, 2020 yılı faiz oranlarında yeni bir düzenleme yaparak kredilerde uyguladığı oranları 60 ile 140 baz puan arasına çektiğini açıkladı.

Bankanın, 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlama konusunda bir hedef belirlediğini aktaran Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan ise Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük bir maliyet ile kredi kullanabilmesi için böyle bir düzenleme yapılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinde olumlu gelişmeler oluştuğunu ve ülke risk priminde yaşanan gerilemenin ise gelecek dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu."

Eximbank'ın önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası piyasalar tarafında gerçekleştirilecek olan uygun maliyetli ilave borç kapsamlarında ihracatçıların döviz kredilerinde yapılan inidirim kararı ile birlikte;

- Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60 baz puana varan,

- Reeskont Döviz Kredilerinde 90 baz puana varan,

- Orta ve Uzun Vadeli Döviz Kredilerde ise 140 baz puana varan, faiz indirimi yapıldı.

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