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İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş! Banka ihtiyaç kredisi faiz son 1 yılda yüzde 52 düştü!

Bankaların son aldığı kararlarla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş yaşandı. İhtiyaç kredisi faiz oranları son 1 yılda yüzde 52 oranında düştü.

25 Şubat 2020 Salı 00:05
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük düşüş! Banka ihtiyaç kredisi faiz son 1 yılda yüzde 52 düştü!

2020 Şubat ayı itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş yaşandı. İhtiyaç kredisi faiz oranı taban puanı %0,89 ile son 4 senenin en düşük seviyesine geriledi. Daha önce kredi kullanan kişiler kredilerini yeniden yapılandırarak ödeme yapmak istiyor.

İhtiyaç kredisi taban faiz oranları Şubat ayında, 2019’un aynı ayına %52 oranında düştü. Bankalar tarafından verilen en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı %0,89 oldu.

20 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde yapılandırmayla 3 bin 370 TL tasarruf sağlanabiliyor

İhtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasıyla pek çok kişi kredilerini öderken daha düşük faiz oranıyla ödeme yapabiliyor. Önek olarak geçtiğimiz yıl 24 ay vadeyle 20 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi %1,89 faiz oranıyla kredi kullanmışsa sene sonunda 26 bin 155 TL ödemesi gerekecekti.

Ancak bu kişi kredi yapılandırması yaparsa ve %0,89 faiz oranıyla yapılandırma kredisi alırsa 3 bin 370 TL tasarruf etmiş olacak. Kredi yapılandırması sayesinde bankalardaki bütün kredi borçları tek bir yapılandırmaya girebiliyor.

Kredilerde iki şekilde yeniden yapılandırma mümkün

Kredi yapılandırması her durumda kredi kullanan kişiye avantaj sağlayamayabiliyor. Yapılandırma için en doğru zamanı kollamak gerekmektedir. Başvurulardan önce bankların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılandırma yapılırken müşterinin kredi notuna da dikkat edilmektedir. Kredi notu iyi olmayan kişiler yapılandırma başvurusunda bulunamamaktadır.

Bankaların Güncel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Banka Kredisi

Faiz Oranı

Minimum Vade

Maksimum Vade

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

%0,89

3 Ay

60 Ay

TEB Hoş Geldin Faizli Kredi

%0,89

3 Ay

60 Ay

ING Bank İhtiyaç Kredisi

%0,89

1 Ay

60 Ay

CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi

%0,89

3 Ay

60 Ay

Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisi

%0,95

3 Ay

60 Ay

Şekerbank Nefes Aldıran Kredi

%0,95

3 Ay

60 Ay

Fibabanka İhtiyaç Kredisi

%0,98

3 Ay

60 Ay

Enparacom Masrafsız İhtiyaç Kredisi

%0,99

1 Ay

60 Ay

Altenatif Bank Kış Kredisi

%0,99

3 Ay

60 Ay

Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi

%0,99

1 Ay

60 Ay

ICBC Turkey Hesaplı Kredi

%1,03

3 Ay

60 Ay

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

%1,05

3 Ay

60 Ay

Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi

%1,05

3 Ay

60 Ay

Halkbank İhtiyaç Kredisi

%1,07

1 Ay

60 Ay

DenizBank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

%1,09

3 Ay

60 Ay

Akbank Direkt Kredi

%1,12

1 Ay

60 Ay

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

%1,13

1 Ay

60 Ay

HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası

%1,19

3 Ay

60 Ay

Burgan Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

%1,19

1 Ay

60 Ay

 

Son Güncelleme: 25.02.2020 00:05
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