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İhtiyaç kredisi jhesaplaması 60 Ay vade 10.000 TL ING Bank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, TEB

Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından bankaların güncel faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, İhtiyaç kredisi hesaplaması, 60 ay vade 10.000 TL ihtiyaç kredisinin ödenecek olan toplam tutarı ve ING Bank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, TEB gibi bankaların güncel faiz oranları.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:21
İhtiyaç kredisi jhesaplaması 60 Ay vade 10.000 TL ING Bank, Garanti BBVA, QNB Finansbank, TEB

İhtiyaç Kredisi Hesaplaması 60 Ay Vadeli 10.000 TL

Çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için hepimiz zaman zaman ihtiyaç kredilerine başvurabiliyoruz. Bu kredileri kullanmak için başvuruda bulunurken bütçemiz için en uygun kredileri bulup, bu bankalara müracaatta bulunuyoruz. Birden fazla bankanın kredisini kullanmak sizler için çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu yüzden faiz ve vade oranları en uygun olan bankayı araştırmalı ve bir banka çatısı altında tüm işlemlerinizi gerçekleştirmenizde fayda vardır. Kredi başvurularını intenet üzerinden veya dilediğiniz bankanın en yakın şubesinden gerçekleştirmeniz mümkündür. Kredi notu düşük olan müşteriler ise yanlarında bir kefil ile başvuruda bulundukları taktirde olumlu bir cevap olma oranları yükselecektir. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri çekerken birden fazla bankanın vade sürelerine ve faiz oranlarınıza bakıp bir karşılaştırma yapmanızda her zaman fayda vardır. 

Bankaların 10.000 TL ve 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplamaları şöyledir;

ING Bank

Faiz Oranı: %0,99

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 234,01 TL

Toplam ödemesi: 14.090,60 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %1,59

Masraf Ücreti: 52,50 TL

Aylık Taksit Ücreti: 281,31 TL

Toplam ödemesi: 16.931,10

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %0,99

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 234,01 TL

Toplam ödemesi: 14.090,60 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %1,08

Masraf Ücreti: 0,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 246,17 TL

Toplam ödemesi: 14.820,20 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %1,15

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 246,17 TL

Toplam ödemesi: 14.820,20 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %1,59

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 281,31 TL

Toplam ödemesi: 16.928,60 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: %1,20

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 253,93 TL

Toplam ödemesi: 15.285,80 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %1,25

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 253,93 TL

Toplam ödemesi: 15.285,80

Enpara.com

Faiz Oranı: %1,29

Masraf Ücreti: 0,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 257,08 TL

Toplam ödemesi: 15.424,80

Halkbank

Faiz Oranı: %1,29

Masraf Ücreti: 0,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 257,08 TL

Toplam ödemesi: 15.424,80

YapıKredi Bankası

Faiz Oranı: %1,60

Masraf Ücreti: 50,00 TL

Aylık Taksit Ücreti: 283,79 TL

Toplam ödemesi: 17.077,40 TL

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:21
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