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İkinci el otomobil satışında noterde güvenli ödeme hizmeti

Şubat ayı itibariyle ikinci el otomobil satışında noterde güvenli ödeme hizmeti verilmeye başlanacak. Yeni uygulamayla birlikte alıcıların yanlarında yüklü miktarda para taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak.

07 Ocak 2020 Salı 16:14
İkinci el otomobil satışında noterde güvenli ödeme hizmeti

İkinci el araç satışlarının gerçekleşmesinde aracı konumunda olan noterler, para tahsilatı gibi işlemlere müdahale etmemekteydi. Sektör içerisindeki bazı kişiler, bundan istifade etmek suretiyle satıcılara sahte veya eksik para vererek alıcıları zor durumda bırakabilmekteydi. Şubat ayının ilk günlerinde yürürlüğe girecek güvenli ödeme sistemiyle artık mağduriyetlerin önüne geçileceği öğrenildi.

İkinci el otomobil alıcı ve satıcıları 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle noterlerde uygulanacak yeni sistemden faydalanabilecek. Alıcıların yaptığı ödemeler, noterin belirlediği güvenli havuz hesabına transfer edilecek. Satış işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde noterler, havuz hesabındaki tutarı satıcının hesabına transfer edecek.

Noterde güvenli ödeme sistemi paranın tahsil edilmesi noktasında yaşanabilecek bütün sorunları kökten çözecek. Satış tutarı noterde devir teslim sona ermeden tahsil edilemeyecek. Taraflar arasında olumsuz bir durum söz konusu olması halinde satış işlemleri iade edilecek ve ücret iadesi yapılacak.

Ödeme banka kartıyla yapılabilecek

Geliştirilen yeni yöntem aynı zamanda ödeme konusunda birtakım avantajları da birlikte getirecek. Araç alıcıları dilerlerse ödemeleri kredi kartı veya banka kartıyla yapabilecekler. Şubat ayının ilk günü noterliklerin tamamında yürürlüğe girecek bu hizmet vatandaşların yanlarında yüklü miktarda para taşıma sorununu da çözecek.

Türkiye’de özellikle de son dönemlerde işleyişlerde yapılan yenilikler, araç alım satımındaki işlemleri büyük ölçüde azaltıyor.

Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14
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