İlk kez ev sahibi olacaklara devletten 25 bin tl destek ödemesi!

Ev alacak kişiler için önemli gelişmelerin yaşandığı bu son günlerde TOKİ tarafından ortaya konan 100.000 konut kampanyası yanında bankalar da faiz indirimleri ile karşımıza çıkıyor. Kamu bankaları kapsamında konut kredisi faiz oranlarının %0.79 oranına kadar indirileceğinin açıklanması üzerine vatandaşlar konut araştırmasına başladılar bile…

Konut kredilerinde faiz indirimi haberinin verilmesinin yanı sıra, ilk defa konut satın alacak olan vatandaşlara devlet tarafından sunulan bazı destekler olduğu görülmektedir. Peşin ödeme yapmakta zorlanan vatandaşları para biriktirmeye teşvik etmek isteyen devlet konut hesabı uygulamasını ortaya koydu. Konut hesabı açarak bu hesaba düzenli olarak para aktaran vatandaşlara devlet tarafından da belirli oranlarda destek verilecek.

Konut Hesabı Nasıl Açılır?

Konut hesapları aşağıdaki bankalar üzerinden kimlik başvurusu ile açılabilmektedir.

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

Şekerbank

Kuveyt Türk Katılım

Denizbank

Finansbank

İş Bankası

Ne Kadar Devlet Desteği Verilecek?

Konut hesabı açan ve en az 3 sene boyunca para biriktiren vatandaşlara her sene yeniden değerlendirme oranı üzerinden destek verilmektedir. 2019 senesi için yeniden değerlendirme oranı 22.58 olarak açıklanmıştır.

Bankalarda açılan konut hesaplarına 36 ay ile 47 ay arasında para yatırımı yapan vatandaşlara, hesapta bulunan paranın %15’i kadar destek verilmektedir. Bu destek 16.313 TL’yi geçememektedir.

48 ay ile 59 ay arasında para biriktiren vatandaşlara ise hesaplarında bulunan paranın %18’i kadar destek verilmektedir. Bu tutar da 17.568 TL’yi geçememektedir.

60 ayın üzerinde para biriktiren vatandaşlara ise devlet tarafından yapılan destek ödemesi %25 oranında olmaktadır. Bu tutar 24.746 TL’yi geçememektedir.