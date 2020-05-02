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İlksan öğretmenlere 24 Ay Vadeli 10 bin TL düşük faizli kredi veriyor!

İlksan öğretmenlere 24 ay vadeli 10 bin TL düşük faizli kredi veriyor! İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN üyelerine verilecek olan 10 bin TL değerindeki kredi ile ilgili detayları açıkladı. Öğretmenler bu krediyi nasıl alacaklarını ve başvuruyu nasıl yapacaklarını araştırıyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:40
İlksan öğretmenlere 24 Ay Vadeli 10 bin TL düşük faizli kredi veriyor!

İlkokul Öğretmenlerine Kredi Desteği

İLKSAN, korona virüs salgını nedeniyle öğretmenlere özel 24 ay vade seçenekli 10 bin TL kredi verileceğini açıkladı. 10 bin TL olarak verilecek olan kredi ile ilgili detaylar ve başvurunun nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Tüm dünyayı saran salgın nedeniyle insanlar zor durumda kaldı. Devlet maddi açıdan sıkıntı çekmemesi için vatandaşlara kredi imkanı sundu. İLKSAN’dan da öğretmenlere destek geldi. İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz üyeler için 10 bin TL kredi verileceğini belirtti. 300 bin üye 30 Nisan 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihlerine kadar kredi alabilecek. Dini Bayramlara Özel Kredi olarak verilecek olan krediye uygulanacak faiz oranları da 12, 18 ve 24 ay olarak belirlenmiştir. 10 bin TL ye kadar verilecek olan kredi için uygulanacak faiz oranı %0,89 olarak belirtilmiştir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İLKSAN üyelerine verilecek olan kredi başvurusu e-devlet üzerinden, mebbis üzerinden ve İlksan resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilecek. Online şekilde başvuru işlemleri gerçekleştirilecek. 10 bin TL ye kadar verilen kredi belirlenen bankalar tarafından ulaştırılacak. Başvuru sonuçlandıktan sonra 3 iş günü içerisinde kredi banka hesaplarına yatırılacak.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:40
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