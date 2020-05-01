İLKSAN'dan Öğretmenlere düşük faizli kredi

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), bünyesinde bulunan öğretmenler için özel ikraz ve özel günleri ikrazı uygulamasını başlattı. Koronavirüs nedeni ile ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte birçok kurum gibi İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’da üyeleri için birtakım kolaylıklara gitti. Koronavirüs öncesinde İLKSAN’a ikraz başvurusunda bulunan eğitimcilerin yönetici onayı, imza ve mühür gibi istenen protokolleri yerine getirmesi gerekiyordu. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs sürecinde bu taleplerin istenmeyeceği açıklandı.

Özel günler ikrazı adı altında üyelerine 10.000 TL’ye kadar destek sağlayan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı faiz oranını ise %0,89 olarak belirledi. İLKSAN üyelerinin ve sınıf öğretmenlerinin yararlanabileceği bu kredi imkanına başvuruda bulunmak isteyen çalışanlar, ilksan.gov.tr adresini veya MEBBİS adresi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvurusunu gerçekleştiren eğitimcilerin, talep etmiş oldukları miktar 3-5 iş günü içerisinde otomatik olarak yatırılır. Ödemeler ise her ay yine otomatik olarak maaşınızdan tahsil edilir.

İLKSAN’ın Düşük Nemalı İkrazı ile İlgili Duyurusu

İLKSAN tarafından yapılan açıklamada, 12, 18 ve 24 ay vade seçenekleri ile verilen 10.000 TL’ye varan özel gün ikrazlarının 30.04.2020 ve 31.08.2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Bunun yanı sıra İLKSAN daha önce bu ikrazdan faydalanan üyeleri için de borçlarının yarısını ödemeleri şartı ile yeniden ikraz kullanabileceklerini belirtti.

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