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İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

Hükümet tarafından yapılan yeni gelişmeler ile bmar barışı konusu hakkında vatandaşları rahatlatacak yeniliklere imza atıldı. Milyonlarca konutu ve binlerce vatandaşı ilgilendiren imar barışı hakkında insanlar arama motorlarından İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır? Sorularına çokca yer vermiş durumda. İşte imar barışının hesaplanması hakkındaki tüm ayrıntıları, haberimizde.

02 Şubat 2020 Pazar 17:17
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

İlgili Bakanlıkça başlatılan imar barışı ile birlikte, vatandaşlara oturma izni verilmesini planlanmıştı. Ayrıca Bakanlık imar barışı hesaplama aracı geliştirdi. Hazırlanan önek hesaplama tabloları ile birlikte siz de her daire başına ne kadar ücret vereceğinizi öğrenebilirsiniz. Hesaplama aşamasında, belirli formüller üzerinde yapılacaktır. Daha sonradan hesapladığınız bu tutarı ödeyerek yapı izin belgelerine sahip olmuş olacaksınız. Haberimizde bahsettiğimiz bu hesaplamanın yapılacağına dair birkaç önek ile göstermeye çalışacağız.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI

İmar Barışı için yapılacak başvuruların son tarihi  Ekim’de sona ermesi planlanıyordu fakat Resmi Gazete’de belirtilen yazı ile başvuruların tarihinin uzatılmasına karar alındı ve son başvuru tarihleri ileri bir tarihe ertelendi. Yapı Kayıt Belgesi’ne sahip olmak isteyen kişilerin yılın sonuna kadar başvurularını tamamlaması gerekmekte. Yayınlanan bu kararın dayanağı ise İmar Kanunu’ nun 16. Maddesidir.

İlgili Bakanlık aracılığıyla yapılan ve vatandaşların oturdukları evlerindeki şaibenin ortadan kaldırılması, ruhsatsız ya da imara aykırı olarak yapılmış olanların kayda alınması için yapılan uygulama hala devam etmekte. Başvurular belediye aracılığıyla, devlet tarafından kurulmuş olan birimler ile birlikte yapılmaktadır. Ayrıca E-devlet sisteminden de İmar Barışı hesaplamasını ve başvurularınızı yapabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla birlikte yapılmış olan duyurular ardından daha henüz başvuru yapmamış fakat sürenin uzatılmasını isteyen bir çok insan bulunmakta. İmar Barışına eklenen konutlar için yalnızca kentte değil, kırsal alandaki yerlerdeki ruhsata ya da eklerine aykırı olarak yapılmış konut sahibi kişiler de başvurularını tamamlayabilecek. Yapılacak başvuruların adımları hakkında bilgiler alabilir ve başvurunuzu kolaylıkla bitirebilirsiniz.

İMAR BARIŞI BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

E-devlet sisteminden yapılacak başvurular için vatandaşlar ilk olarak T.C. kimlik numaraları ve PTT’den aldıkları şifre ile birlikte E-devlet sistemine girişlerini yapmalı. Daha sonra sistemde bulunan arama butonuna tıklandıktan sonra belediyelere şahsi olarak başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıdaki bilgiler ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İmar Barışı başvurusu için gerekli olan evraklar

Bu ekranda bulunan doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan emin olunuz. Eğer ki doldurduğunuz bilgiler yanlış ise ödemeniz gereken tutar da yanlış hesaplanacaktır. Yazdığınız bilgilerinizi doğru olmadığını düşünüyorsanız sisteme giriş yaparak yanlış bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz. Daha sonrasında başvura tıklayabilirsiniz.

  • Yapıya ait bir fotoğraf
  • Cep telefon numarası
  • Yapıya ait adres
  • E-posta adresi
  • Aykırılığın tarifi
  • Yapının sınıfı
  • Ada ve parsel bilgileri
  • Toplam alanlar metrekare cinsinden
  • Arsanın alanı
  • Konutların birim sayısı
  • Emlak vergisi birim değeri bilgilerinin yer alması gerekiyor.

Arsa değeri ile yapı maliyeti ücretleri hesaplanarak konutlar için %3, ticarette %5 oranı göz önünde bulundurulacaktır. İstanbul tarihi yarım ada bu kanun kapsamında değerlendirilmeyecek fakat bu bölgenin dışarısındaki tüm illerde ruhsata uygun olmayan yapılar için hatta hazine arazileri etrafındakiler için de yapı kullanım izni verilecektir.

İMAR BARIŞI HESAPLAMA ROBOTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla insanların ödeyecekleri miktarların hesaplanabilmesi için bir hesaplama aracı geliştirmiştir. Sayfa açıldığında insanların karşısına birçok seçenek çıkmakta. Öncelikle çıkan bu seçeneklere bir bakalım.

imar barışı hesaplama aracı

Yapılan bu hesaplamalar, seçenekler göz önünde bulundurularak yapılacağından dolayı yapacağınız hesaplamanın doğru bir şekilde yapılabilmesi için doğru tercih yapılması gereklidir. Ticari faaliyete bulunmayan ve tamamı konuttan müteşekkil binalar ilk seçeneği tercih etmeli. 2. Seçenekte ise sadece ticari faaliyet gösteren binalar bulunuyor. 4. ve 5. Seçenekler ise dairesi bulunan kişilerin bireysel başvurularıyla ifade ediyor. 6 ve 7. Seçeneklerde belirtilene göre başlıklar karma yapılan için tercih edilebilmesi yazmakta.  Enerji üretim tesisleri için 8. Başlık, liman, iskele ve tersane yapıları için 9. Başlık, bine niteliği taşımayan yapılar için ise 10. Başlığı tercih edilmelidir.

İmar Barışı için nasıl başvuru yapılır

Belirttiğimiz bu seçeneklerden herhangi bir başlığı tercih ettiğiniz anda sizden toplam arsa alanı, yapı sınıfı, arsanın metrekare cinsinden yüz ölçüm, arsanın birim bedeli ve bağımsız bölüm sayısı bilgileri istenecektir. Tüm bu alanları doldurduktan sonra hesapla butonuna tıkladığınız ödemeniz gereken ücretin miktarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Ayrıca tüm ödemeler ise peşin gerçekleşecektir.

İMAR BARIŞI HESAPLAMA TABLOSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın dışında birçok emlak ve danışmanlık firmasının imar barışı ödemeleri için hesaplama tabloları yapılmıştır. Bu tablolarla ilgili olan alanların doldurulabilmesi için arsa ve binaların üzerinde ölçümler yapılmaktadır.

Yapı kayıt belgesi almak, vatandaşlara bir çok avantaj sunmaktadır, bu avantajlar şunlardır;

  • Yapı kayıt belgesine sahip ancak daha evvel yıkım kararı verilmiş olan binalar için verilmiş olan idari para cezalarının da iptaline karar verilmiştir.
  • Binaları tapu kayıtlarında arsa olarak görülen ve herhangi bir abonelik verilmeyen vatandaşların da cezaları iptal olacak.
  • Binalar için doğalgaz, su ve elektrik abonelikleri yapılabilecek.
  • Arsasında herhangi bir problem olmayan vatandaşlar kolayca yapı kayıt belgelerini alacak.
  • Vatandaş ile devlet arasındaki husumet son bulacak.
  • Ayrıca bu yapıların tapuları olmadığı için kredi çekilemiyor ve ipotek edilemiyordu. Yeni düzenlemeler ile birlikte artık kredi çekilebilecek.

İMAR BARIŞI ÖRNEK HESAPLAMALARI

1-) TAMAMI KONUTTAN OLUŞAN YAPILAR

Toplam yapı alanı: 600 metrekare

Yapı sınıfı: 1- 2 katlı binalar

Arsa yüz ölçümü: 200 metrekare

Arsa birim bedeli: 500 TL

Bağımsız bölüm sayısı: 2

Belirttiğimiz tüm bu bilgileri dikkatle inceledikten sonra hesaplama robotu tarafından hesaplama yapıldığında; konut başına 6.900,00 TL’lik bir ödeme yapılması gerekmekte. İki daire olduğundan dolayı Yapı Kayıt Belgesi almak için toplamda 13.800,00 TL ödenmelidir.

2-) Tamamı Ticariden Oluşan Yapılar

Toplam yapı alanı: 1000 metrekare

Yapı sınıfı: 3-7 katlı

Arsa yüz ölçümü: 300 metrekare

Arsa birim bedeli: 1000 TL

Bağımsız bölüm sayısı: 1

Yapı kayıt belgesi almak için 65.000,00 TL ödenmesi gerekiyor.

3-) Konut + Ticari Yapılar

Toplam konut alanı: 400 metrekare

Toplam ticari alan: 900 metrekare

Yapı sınıfı: Tarımsal amaçlı basit yapılar

Arsa yüz ölçümü: 300 metrekare

Arsa birim bedeli: 600 TL

Bağımsız konut sayısı: 2

Ticari bağımsız bölüm sayısı: 1

Hesaplama motoru tarafından yapılan hesaplama sonucunda, konut başına 2.030,77 TL, işyeri başına ise 15.230,77 TL ödeme yapılması gerekmekte. Yapı Kayıt Belgesi 19.292,31 TL’ ye mal olacaktır.

4-) Bağımsız Birim (Tamamı Konut)

Toplam yapı alanı: 700 metrekare

Yapı sınıfı: 1- 2 katlı binalar

Arsa yüz ölçümü: 300 metrekare

Arsa birim bedeli: 500 TL

Bağımsız bölüm sayısı: 1

Yapı kayıt belgesi 24,43 TL ‘ ye mal olacaktır.

İmar Barışı için hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi

5-) Tamamı Ticariden Oluşan Yapılar

Toplam yapı alanı: 1000 metrekare

Yapı sınıfı: 8 ve daha yüksek katlı yapılar

Arsa yüz ölçümü: 500 metrekare

Arsa birim bedeli: 600 TL

Bağımsız bölüm sayısı: 1

Yapı kayıt belgesi 95,00 TL’ ye mal olacaktır.

6-) Tamamı Ticariden Oluşan Yapılar

Toplam konut alanı: 800 metrekare

Ticari alan: 100 metrekare

Yapı sınıfı: 3- 7 katlı binalar

Arsa alanı 300 metrekare

Arsa birim değeri: 1000

Konut bağımsız: 8

Ticari Bağımsız: 2

Hesaplama robotu, iş yeri başına 4, 934,21 TL ve konut başına ise 3 ,947,37 TL ücret ödemesi gerekmekte. Toplamda yapı kayıt belgesi 41. 447,37 TL gibi bir ücret olacaktır.

Yazımızda bulunan tüm bu hesaplamalar, hesaplama robotunun mevcut alanlara yazılmasından sonra çıkan otomatik sonucunu yansıtmaktadır. Zaten E-Devlet ile başvuru yapıldığında ödenmesi gereken miktar belirlenecektir. Fakat doğrulama amaçlı olarak hesaplama robotunu da kullanabilirsiniz.

Son Güncelleme: 02.02.2020 17:17
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