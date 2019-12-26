ING Bank eft iptal işlemi nasıl yapılır?

ING Bank EFT iptali yanlış gönderilen veya bilgileri yanlış girilen para transferi için yapılmaktadır. EFT işlemi farklı bankalar arasındaki para transferine verilen isimdir. EFT’nin kelime anlamı Elektronik Fon Transferi’dir. Bu işlem yapılırken banka tarafından bazı bilgiler talep edilir. Bu bilgilerin girilmesiyle birlikte EFT işleme alınır ve en az 15 dakika içerisinde diğer hesaba ulaşır.

ING EFT İptali Nasıl Yapılır?

INSG Bank üzerinden yapılan EFT işleminin iptal edilebilmesi için paranın karşı tarafa ulaşmaması gerekmektedir. Eğer transfer karşı tarafa ulaşmışsa, iptal işlemi yapılamaz.

ING Bank’tan EFT iptali yapmak için, bankanın şubesine gidilebilir veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçilebilir.

ING Bank Müşteri Hizmetlerinden EFT İptali

ING Bank’tan yapılan EFT işleminin iptali için müşteri hizmetleri aranabilir. EFT iptali için müşteri hizmetlerinin talep ettiği bilgilerin bildirilmesi gerekmektedir. İptal işlemi için müşteri temsilcisi EFT Sorgu numarasını isteyecektir. Bu numara üzerinden işlem sorgulaması yapılır.

ING Bank’ın intenet bankacılığı veya mobil uygulamasından EFT iptali yapılmamaktadır.

ING Bank Şubelerinden EFT İptali

ING Bank EFT iptali yapmak için bankanın şubeleri de tercih edilebilir. En yakın şubeye gidilerek sorgu numarasının verilmesiyle işlem iptal edilebilir.

EFT iptalindeki en önemli nokta EFT Sorgu Numarasının bankaya bildirilmesidir. Bu numara sayesinde yapılan işlemin sorgulaması yapılabilir.

ING Bank İleri Tarihli EFT İptali

EFT işleminin tarihini ileri bir tarih olarak seçilmişse, bankaya verilen talimatla EFT iptali yapılabilir. ING Bank üzerinden EFT iptali yapmak için banka şubesi veya müşteri hizmetleri tercih edilmelidir.