ING Bank EFT ve Havale işlem saatleri ve ücretleri

ING Bank Türkiye’nin en büyük bankalarından biridir. Bankanın müşteri memnuniyetini ön plana alarak EFT saatlerini uzun bir aralıkta tutmaktadır. Birçok bankanın EFT saatleri birbirine yakındır. Bazı bankalar bunun yanı sıra ek işlem saati de vermektedir. Buna Geç EFT işlemi denmektedir. Geç EFT normal EFT saatini bittikten sonra yarım saatlik bir dilimde yapılmaktadır.

ING Bank’ta EFT saatleri her bankada olduğu sabah saat 09.00’dır. Banka EFT işlemi için son saati 16.00 olarak belirlemiştir.

ING Bank Mobil Uygulamasında EFT ücreti 6,75 TL olarak kesilmektedir.

ING Bank Mobil Uygulama Geç EFT ücreti 9,50 TL’dir.

ING Bank İntenet Bankacılığı EFT ücreti 6,75 TL’dir.

ING Bank İntenet Bankacılığı Geç EFT ücreti 9,50 TL’dir.

ING Bank Çağrı Merkezi EFT ücreti 70 TL’dir.

ING Bank Şubelerinden EFT ücreti 70 TL’dir.

Bunların dışında ING Bank KOBİ Dijital müşterileri, EFT ve diğer para transferleri gibi işlemler için herhangi bir ücret ödememektedir. ING Bank bireysel müşterileri yukarıda belirtilen ücretlere göre işlem yapmaktadır.

ING Bank EFT saatleri

ING Bank EFT saatlerini sabah 09.00 ile 17.15 arası olarak açıklamıştır. Ancak bu saat dilim içinde Geç EFT işlemi de yer almaktadır. Standart EFT işlemi saati 16.00’da son bulmaktadır. Saat 16.00’dan sonra yapılan EFT işlemleri için 9.50 TL ek ücret alınmaktadır.

Bunun dışında saat 16.00’ya kadar yapılan EFT işlemlerinden 6.75 TL ücret alınmaktadır.

ING Bank EFT ücretleri

ING Bank EFT ücretlerini resmi intenet sitesinden yayınladığı bir duyuru ile müşterilerine aktarmıştır. Bankanın belirlemiş olduğu ücretler aşağıda güncel bir şekilde yer almaktadır.

ING Bank Mobil Uygulamadan alınan EFT ücreti 6,75 TL’dir.

ING Bank Mobil Uygulama Geç EFT işlemi için alınan ücret 9,50 TL’dir.

ING Bank İntenet Bankacılığı EFT ücreti 6,75 TL’dir.

ING Bank İntenet Bankacılığı Geç EFT ücreti 9,50 TL’dir.

ING Bank Çağrı Merkezi EFT ücreti 70 TL’dir.

ING Bank Şubelerinden EFT ücreti ise 70 TL’dir.

ING Bank’ın uyguladı EFT ücretleri diğer bankalara oranla daha yüksektir. Bu nedenle tasarruf etmek isteyen kişilerin mobil bankacılığı kullanması daha yararlı olacaktır.

ING Bank Geç EFT nasıl yapılır?

ING Bank EFT saatlerini kaçıran müşterilerine Geç EFT hizmetini sunmaktadır. Banka Geç EFT saati olarak müşterilerine 17.15’e kadar zaman vermektedir.