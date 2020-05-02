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ING Bank konut kredisi faiz oranını güncelleyen banka, faiz oranını yüzde 0,89’a çekti

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların zorluk çekmeden kredi taksitlerini ödemelerini sağlamak isteyen ING Bank, konut kredisi faiz oranını güncelleyerek faiz oranını yüzde 0,89'a çekti.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:35
ING Bank konut kredisi faiz oranını güncelleyen banka, faiz oranını yüzde 0,89’a çekti

Koronavirüs nedeniyle bankalar kredi oranlarını düşürerek vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. ING Bank konut kredisi faiz oranlarında indirime giderek, konut satın almak isteyen müşterilerine ayrıcalık tanıyor.

ING Bank tarafından yapılan açıklama doğrultusunda konut kredisi faiz oranı %0,89 oranına çekildi. Sıfır konutlar için kredi faiz oranı %0,79 olurken ikinci el konutlarda ise %0,86 oranı ile kredi kullandırılmaya devam ediliyor.

ING Bank konut kredisi düştü

ING Bank konut kredisi faiz oranı daha önce %0,93 olarak yer alıyordu. Müşterilerin bu dönemde zorluk çekmemesi ve taksitlerini kolaylıkla ödeyebilmesi için kredi faiz oranını güncelleyen ING Bank, faiz oranını %0,89’a indirdi.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre konut kredisi faiz oranının düşürülmesiyle birlikte, müşterilerin şubeye gelmeden işlemlerini yapabileceği ve dijital bankacılık kanalları aracılığıyla konut kredisi başvurularını yapabilecekleri dile getirildi.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 21:35
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