ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak

ING Bank nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haberi verdi. Banka mobil uygulama, intenet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden 35.000 TL’lik düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. ING Bank söz konusu ihtiyaç kredisinde 60 aya kadar imkanını da sunuyor.

Korona virüs salgını sonrası nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara destek olmak için birçok banka düşük faizli ihtiyaç kredisi paketleri hazırlamıştı. ING Bank’ta vatandaşlara 35.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisini düşük faiz imkanıyla sunacağını duyurdu. Banka kredi başvurularını online ortam üzerinden alıyor.

ING Bank 35.000 lira ihtiyaç kredisini 3 ay ötelemeli kullandırıyor

ING Bank 35.000 TL ihtiyaç kredisinde 60 kadar vade imkanının yanı sıra ilk 3 ay erteleme imkanı da veriyor. Vatandaşlar söz konusu ihtiyaç kredisine online olarak başvuru yapabiliyor. Akıllardaki soru ise ödeme planlarının nasıl olacağı yönünde.

ING Bank’tan 60 aya varan vadeyle 35 bin TL’lik ihtiyaç kredisi

ING Bank 35.000 TL ihtiyaç kredisinde 12, 36 ve 60 ay olarak üç farklı vade imkanı sağlıyor. Ayrıca bankanın bu kredide uyguladığı faiz oranı da %0,99’dur. Buna göre 35 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme planlarını aşağıdaki gibidir.

ING Bank’tan 60 aylık vade ile 35.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

ING Bank’tan 36 aylık vade ile 35.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

35 bin TL ihtiyaç kredisini 60 ay vade ile alan birisi %0,99 faiz oranı hesaplandığında aylık 702,04 TL sabit taksit ödemesi yapar. Buna göre toplamda kişinin bankaya ödeyeceği tutar 42.122,00 TL olur.

35 bin TL ihtiyaç kredisini 36 ay vade ile alan birisi sabit aylık ödeme planına göre 1028,40 TL taksit ödemesi yapar. Buna göre kişi bankaya toplamda 37.022,00 ödemiş olur.

ING Bank’tan 12 aylık vade ile 35.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

35 bin TL ihtiyaç kredisini 12 ay vade ile alan biri aylık 2.697,00 TL ödeme yaparken, kişinin bankaya ödeyeceği toplam tutar 32.364,00 TL olur.

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