ING Bank'tan yüzde 0,79 faizli kredi kampanyası

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan ING Bank, müşterisi olsun ya da olmasın nakit sıkıntısı çeken kişilere bireysel ihtiyaç kredisi vermektedir. Banka yeni kampanyasını duyurarak, bireysel ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını yüzde 0,79’a kadar düşürdüğünü açıkladı.

Krediden herkes faydalanabilecek

60 aya varan vade seçeneği

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’ Salgın nedeniyle içinde bulunulan koşullar ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla müşterimiz olan ya da olmayan tüm vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi sağlama kararı aldık.’’ ifadelerine yer verdi.

ING Bank’ın sunmuş olduğu kredi paketine müşteri olmayan kişilerde başvuru yapabiliyor. Banka aynı zamanda yüzde 0,79 faiz oranının yanında 60 aya varan vade seçeneği de sunmaktadır. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu, şubeye girmeden ING Mobil ya da ING resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Dijital başvuru yapan kişiler, kredilerini anında kullanmaya başlayabilirler. ING müşterisi olmayanlar da kredi onayı almaları durumunda şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığı ile teslim ederek kredilerini kullanabilirler.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 02:13