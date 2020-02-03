ING yüzde 0,94 kampanyalı oranlarla ihtiyaç kredisi sunuyor

Bireysel ihtiyaç kredilerinin alınabilmesi için ilk tercihler arasında ING Bank bulunmaktadır. ING Bank, yüzde 0.94’ten başlayan faizlerle bireysel ihtiyaç kredileri sağlamaktadır.

Yüzde 0.94’ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredisi

ING Bank ile çekebileceğiniz bireysel ihtiyaç kredileri 12-36 ve 60 ay vade seçenekleriyle sunuluyor. 20 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyacınızın karşılanabilmesi için hazırlanan ING ihtiyaç kredi kampanyası kapsamında kredi alan müşteriler yüzde 0.94 faizlerle kredilerden yararlanabilirler.

ING Bank ihtiyaç kredisi içerisinde en uygun faiz oranını veren bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalardan alınacak 20 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde uygun ödeme planı oluşturulabilmektedir.

ING Bank 10 bin TL kredi detayları

Yüzde 0.94 faizle 10 bin TL krediden 60 ay vadeyle yararlanan bir banka müşterisi aylık 230.28 TL taksit ödeyerek krediden yararlanabilecek.

ING Bank 15 bin TL kredi detayları

Yüzde 0.94 faizle 15 bin TL krediden 60 ay vadeyle yararlanan bir banka müşterisi aylık 354.43 TL taksit ödeyerek krediden yararlanabilecek.

ING Bank 20 bin TL kredi detayları

Yüzde 0.94 faizle 10 bin TL krediden 60 ay vadeyle yararlanan bir banka müşterisi aylık 460.57 TL taksit ödeyerek krediden yararlanabilecek.

ING Bank yüzde 0.94 faizle kredi çekme şartları nelerdir?

ING Bank, yüzde 0.94 faizle ihtiyaç kredisi çekebilmek için başvurularda bulunulabilmesi için müşterilerin de bazı şartlara uygun olması gerekir. Şartlara uygun tüm banka müşterilerine anında kredi onaylanması söz konusu olur. ING Bank yüzde 0.94 faizle ihtiyaç kredisi çekme şartları;

18 yaşını doldurmak,

Sabit gelire sahip meslek yapmak,

Kredi notu yüksek olmak,

Başvuru sahibinin borçlarının gelirine oranla dengeli seviyede olması,

Kredi sicilinin temiz olması,

Haciz kaydının olması gerekmektedir.

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurularında gereken belgeler nelerdir?

ING Bank bireysel ihtiyaç kredisi başvurularında müşterilerden de bazı belgelerin hazırlanması talep edilmektedir. Bunlar;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Ücretli çalışanların son aya ait maaş bordrosu,

Özel sektör çalışanının SGK dökümü,

SGK tarafından düzenlenen kimlik belgesi,

Emeklilerden emekli aylık bildirgesi,

Serbest meslek sahiplerinden son yıla ait vergi levha fotokopisi,

İşletme hesap özeti,

İmza sirküleri,

Çiftli Kayıt Sistemi belgesi gerekmektedir.

ING Bank kredi başvuru detayları nelerdir?

ING Bank bireysel ihtiyaç kredisi başvurularında çok sayıda yöntem kullanabilirsiniz. Bunlar;

İntenet bankacılığı, banka şubesi, mobil bankacılık, SMS ile ihtiyaç kredi başvurusudur.

ING Bank intenet bankacılığı ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank intenet bankacılığıyla başvurularını https://www.ing.com.tr/tr/sizin-icin/krediler/ihtiyac-kredisi-basvuru-formu adresinden yapabilirsiniz.

ING Bank banka şubesiyle ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank şubelerine giderek de ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka şubenizde gerekli belgelerin hazırlanmasıyla kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka şubelerinde başvuruların sonuçlanması zaman alacağından bu yöntem müşteriler tarafından genellikle tercih edilmemektedir.