Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi başta olmak üzere mermer ocağında çalışan 120 kişi koronavirüs testi için gerekli birimlere yönlendirildi. Yapılan testlerin ardından vatandaşlar evlerine göndserilerek karantinada kalmaları istenirken Ümit K.'nin cenazesi daha detaylı testler yapılmak üzere İstanbul’da bulunan bir pandemi hastanesine gönderildi. Otopsi yapıldığı sırada koronavirüs testi pozitif çıkan Ümit K.'nin salgına yakalandığı için mi yoksa başka bir sorun nedeniyle mi intihar ettiği henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İntiharı sonrasında korona olduğu anlaşılınca görüştüğü 120 kişi karantinaya alındı
14 Mayıs tarhinde Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen intihar vakasının ardından ilçede koronavirüs paniği yaşandı. Mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin intiharından sonra yapılan otopside koronavirüs testi pozitif çıktı. Ümit K.'nin ailesi ile birlikte iş yerinde çalışan 120 kişi hemen karantinaya alındı.
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