İntiharı sonrasında korona olduğu anlaşılınca görüştüğü 120 kişi karantinaya alındı

'e bağlıilçesinde mermer ocağında çalışan Ümit K. (43) 14 Mayıs tarhinde ilçede bulunan dağlık alanda kendini ağaca asaraketmişti. Ümit K.'nin cenazesi alınarak otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırılmasının ardından otopsiside yeni tiptesti pozitif çıktı.

Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi başta olmak üzere mermer ocağında çalışan 120 kişi koronavirüs testi için gerekli birimlere yönlendirildi. Yapılan testlerin ardından vatandaşlar evlerine göndserilerek karantinada kalmaları istenirken Ümit K.'nin cenazesi daha detaylı testler yapılmak üzere İstanbul’da bulunan bir pandemi hastanesine gönderildi. Otopsi yapıldığı sırada koronavirüs testi pozitif çıkan Ümit K.'nin salgına yakalandığı için mi yoksa başka bir sorun nedeniyle mi intihar ettiği henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.