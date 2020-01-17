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İş arayan gençler için işsizlik maaşı ödemesi Meclis gündeminde!

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi ile İŞKUR’a kayıt yaptırdıktan itibaren 6 ay içinde iş bulamayan gençlere işsizlik maaşı teklifi önümüzdeki hafta görüşülecek. Kanun teklifi meclisten geçerse iş bulamayan gençlere 1471.5 Türk Lirası maaş bağlanacak.

17 Ocak 2020 Cuma 15:14
İş arayan gençler için işsizlik maaşı ödemesi Meclis gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İlhami Özcan Aygün tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni kanun teklifi ile işsiz gençlere maaş bağlanması teklifi sunuldu. İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile TBMM’ye sunulan teklifte “Teklif ile, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunan ve mezun olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde iş bulamayan kişilere, talepleri hâlinde, genç işsizlik ödeneği adı altında bir ödeme yapılabilmesi amaçlanmaktadır." Açıklamaları yer almaktadır. İşte Milletvekili İlhami Özcan Aygün tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinin orijinali:

İşsizlik sigortası kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi

İşsizlik sigortası kanununda değişiklik hakkında kanun teklifi

İşsizlik sigortası kanununda değişiklik hakkında kanun teklifi

 

İşsizlik sigortası kanununda değişiklik hakkında kanun teklifi

Önümüzdeki haftalarda görüşülecek olan kanun teklifinde görüşmeler sonucunda yapılacak oylamada kabul edilirse, kanun yürürlüğe girecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra ise İŞKUR’a kayıt yaptıran ve 6 ay sonunda iş bulamayan işsiz gençlere 1471.5 Türk Lirası maaş bağlanacak.

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 15:14
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