İş arayan gençler için işsizlik maaşı ödemesi Meclis gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İlhami Özcan Aygün tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni kanun teklifi ile işsiz gençlere maaş bağlanması teklifi sunuldu. İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile TBMM’ye sunulan teklifte “Teklif ile, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunan ve mezun olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde iş bulamayan kişilere, talepleri hâlinde, genç işsizlik ödeneği adı altında bir ödeme yapılabilmesi amaçlanmaktadır." Açıklamaları yer almaktadır. İşte Milletvekili İlhami Özcan Aygün tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinin orijinali:

Önümüzdeki haftalarda görüşülecek olan kanun teklifinde görüşmeler sonucunda yapılacak oylamada kabul edilirse, kanun yürürlüğe girecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra ise İŞKUR’a kayıt yaptıran ve 6 ay sonunda iş bulamayan işsiz gençlere 1471.5 Türk Lirası maaş bağlanacak.