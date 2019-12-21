İş arayanlara devletten 1.150 TL destek ödemesi

Devlet sosyal yardım alanların işgücüne katılması için çeşitli destekler sağlıyor. Çeşitlilik gösteren bu destekler de 1.150 TL’ye kadar çıkan destekler bulunuyor. Bu teşvik destekleri sosyal yardım alan 18-55 yaş arası bireylere verilmektedir.

1.150 TL DESTEK VERİLİYOR

İş arayan bireylerin iş görüşmesine giderken oluşacak sağlık raporu, fotoğraf, tıraş, kılık kıyafet gibi hazırlıkları için 1 yıl içerisinde en fazla 3 kere olmak üzere 40-120 TL arasında maddi destek verilmektedir. Toplam olarak 360 TL’ye kadar ödeme yapılırken kişinin işe yerleşmesi durumunda yılda 1 defa olmak şartı ile aylık brüt ücretin 3’te 1’i kadar yardım ücreti ödenmektedir.

2019 yılı içinde işe yerleşen kişilere yapılan 1 defalık ödeme 778 TL’ye tekabül etmektedir. Toplamda ise yapılan teşvik ödemesi 1.150 TL oluyor. Sosyal yardım alan kişilerin bir işe yerleşmeleri halinde de eğitim ve sağlık yardımları devam ediyor. İşe düzenli olarak devam edip bırakmayan kişilere ise sosyal yardımlarda öncelik veriliyor.