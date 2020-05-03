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İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi

İş Bankası müşterilerine Ramazan Bayramına özel kredi imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda banka, 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi vermektedir. Kredinin detayları haberimizde yer alıyor..

03 Mayıs 2020 Pazar 01:35
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi

Pek çok banka müşterilerine özel günlere özel uygun faizli kredi imkanları sağlıyor. İş Bankası da Ramazan Bayramı vesilesiyle müşterilerine 3 ay ertelemeli 60 ay vade ile 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor.

Bayram kredisi kapsamında verilen kredi ile korona virüsün yarattığı maddi sıkıntıların önüne geçilmesi de hedefleniyor. 50.000 TL’ye kadar verilen kredinin 90 gün geri ödemesi olmadan 60 ay vade ile kredi veriliyor.

İş Bankası Bayram Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

İş Bankası bayram kredisine İş Bankasının mobil uygulamasından kolayca başvuru yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle İşCep uygulamasını telefonunuza indirmelisiniz. Ardından Krediler kısmından Kredi Başvurusu seçeneğine basarak kredi çekebilirsiniz.

İş Bankası intenet şubesinden başvuru yapmak için ise giriş yaptıktan sonra Kredilerim seçeneğinde yer alan Anında Kredi menüsüne girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 01:35
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