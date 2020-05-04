İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası

İş Bankası 40.000 TL Online Kredi Başvurusu Başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşa destek İş Bankasından da geldi. 40.000 TL değerinde online kredi vereceğini açıklayan bankanın aradığı şartlar ve başvurunun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İş bankası 7/24 online hizmet vermektedir.

İş Bankası kampanyayı başlattı. Online kredi için ilk olarak aranan şart banka müşterisi olmaktır. İş bankası müşterisi olanlar online kredi başvurusu yapabilmektedir. Bu bankada herhangi bir hesabınız varsa başvuru yapabilirsiniz. Online kredilere İş bankası intenet sitesi üzerinden veya İş Cep uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

İş Bankası İş Cep Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞ Bankası 40.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Online kredi şeklinde kredi veren bankaya banka müşterileri başvuru yapabilmektedir. Her başvurunun olumlu sonuçlanmayacağı bilinmelidir. Başvurular belirli değerlendirmelerden geçmektedir. İlk olarak banka müşterisi olmanız ve ikinci olarak da kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Bu şartlara uyuyorsanız ve belirli bir geliriniz varsa bu durumda kredi başvurunuz onaylanacaktır. Ancak bankanın aradığı şartlara uymuyorsanız bu durumda kredi başvurunuz onaylanmaz.

İş Bankası 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama

İş Bankasından 40.000 TL değerindeki krediye başvuru yapacaksanız, bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Bankanın müşterisi olduğunuz için gelir belgesi göstermenize ve banka şubesine gitmeniz gerekmemektedir. Online sistem üzerinden kredi için kolayca başvuru yapabilirsiniz. İş Cep uygulaması üzerinden Hızlı Kredi bölümünü tıklayarak, almak istediğiniz kredi miktarını yazarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirmeye alınır ve kısa süre içerisinde size olumlu ya da olumsuz bir mesaj gelir. Eğer onaylanan krediniz istediğiniz limitin altında ise bu durumda şubeye giderek limiti arttırabilirsiniz. İş bankası tarafından verilen ihtiyaç kredisi 40.000 TL ye kadar çıkabilmektedir. İhtiyaç kredisi dışındaki kredilere başvuru yapacaksanız bu durumda şubelere gitmeniz gerekmektedir.

İş Bankası online kredi imkanı sunmaktadır. 40.000 TL ye kadar verilen bu kredi başvuru sonucunuz en hızlı şekilde size söylenecektir. Ancak kredi başvuru sonucunuzu öğrenemediyseniz bu durumda intenet bankacılığı üzerinde yer alan başvurular bölümüne tıklayarak kredi sonucunuz hakkında bilgi alabilirsiniz. Banka şubelerinden ve müşteri hizmetlerinden de bilgi almanız mümkün. Müşteri hizmetlerini arayarak krediniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Müşteri hizmetleri numarası: 0 850 724 0 724

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurularını genellikle aynı gün içerisinde sonuçlandırmaktadır. Daha yüksek miktarlı farklı kredilerin onay süreci 1- 2 gün sürebilir.

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