İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri

İş Bankası birçok özelliği ile birlikte ilk olma özelliğini taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan İş Bankası Türkiye’nin ilk özel bankasıdır. Aynı zamanda İş Bankası Türkiye’ye ilk kez ATM cihazı getiren bankadır. Birçok hizmetiyle birlikte adından söz ettirmeyi başaran banka, EFT saatlerini olabildiğince esnek tutmaya çalışmıştır. Bundan dolayı bankanın en çok kullanılan ürünlerinden birisi mobil uygulama üzerinden EFT işlemleridir. İş Bankası EFT işlemlerinden dolayı kendi belirlediği bir miktarda komisyon ücreti yapmaktadır.

İş Bankası EFT saatleri nedir?

İş Bankası EFT saatleri, esnek tutulmaya çalışılmıştır. EFT başlangıç saati 08.30 olup, saat 17.00’a kadar işlemleri yapmak için olanak sağlanmıştır. Fakat bu saatler tam mesai günleri için geçerlidir. Yarım gün tatil olan günlerde EFT saati 11.45’ten sonra sona ermektedir. Diğer bankalarda olduğu gibi İş Bankasında da tam gün tatil günlerinde EFT işlemi gerçekleşemiyor. EFT askıda tutularak bir sonraki mesai saatini bekliyor. İş Bankası’nda 08.30 ile 17.00 saatleri arasında yapacağınız EFT işlemi ortalama yarım saat içinde karşı tarafın hesabına ulaşıyor.

Türkiye İş Bankası aynı zamanda belirli zaman dilimlerinde GEÇ EFT işlemini de uygulamaktadır. İş Bankası’nda saat 16.00’dan sonra yapacağınız işlemler için 3 TL ek ücret karşılığında, 9.5 TL ile EFT işlemini gerçekleştirmenize olanak verecektir.

İş Bankası EFT ücreti

İş Bankası EFT saatleri içinde yaptığınız işlemler, belli bir ücrete tabii tutulmaktadır. EFT saatinin dışında kalan, Geç EFT uygulamalarında ise ekstra 3 TL işlem ücreti uygulanmaktadır. Bu işlemler mobil uygulama, intenet bankacılığı, şubeler ve telefon bankacılığı ile rahatlıkla gerçekleşmektedir. Fakat intenet ve mobil üzerinden yapacağınız EFT işlemi daha az para harcamanızı sağlayacaktır.

İş Bankası EFT ücreti:

EFT Kanalı İş Bankası EFT Ücreti Fibabanka Şubeden Yapılan EFT 70 TL Fibabanka Çağrı Merkezi ile Yapılan EFT 70 TL Fibabanka İntenet Bankacılığı 6.5 TL Fibabanka Mobil Uygulama 6.5 TL

İş Bankası EFT işlemi nasıl gerçekleşir?

İş bankası EFT saatleri içinde bulunuyorsanız, öncelikle intenet bankacılığı veya mobil uygulamaya girişinizi gerçekleştirmelisiniz. Daha sonra Para Transferleri isimli menüden başka hesaba transfer diyerek kişinin IBAN numarasını girip göndereceğiniz tutarı belirterek para transferini tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda şubelerden ve çağrı merkezinden de bu şekilde müşteri temsilcisinin yardımıyla EFT işlemi gerçekleştirebilirsiniz.