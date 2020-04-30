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İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin maddi konularda sıkıntı içinde olduğu bu dönem içinde bankalar da yeni kredi seçeneklerini ortaya koyuyorlar. Son olarak İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisini müşterilerin hizmetine sundu. İşte krediyle ile ilgili tüm ayrıntılar…

30 Nisan 2020 Perşembe 17:36
İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi

İş Bankası, İşCep mobil uygulaması ya da iş intenet şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını almaya devam ediyor. Son olarak bu platformlar üzerinden başvuruda bulunanlara düşük faiz oranı ile 25.000 TL ihtiyaç kredisi verilmeye başlandı.

İş Bankası %1,05 faiz oranı ile hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Banka tarafından verilen ihtiyaç kredisinin ilk ödemelerinin 3 ay sonra başlatılacağı belirtildi. 60 aya kadar varan vade seçenekleri ile kredi ödemelerinin tamamlanması toplamda 63 ay sürebilecektir.

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İş Bankası geçtiğimi aylarda en hızlı ve kolay ihtiyaç kredisi veren bankalardan biri oldu. Faiz oranları da incelendiğinde en uygun ihtiyaç kredisi veren banka oldu.

25.000 TL olarak verilen ihtiyaç kredisi 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile %1,05 faiz oranıyla çekilebilmektedir. Ayrıca 60 ay, 36 ay ve 12 ay vade seçenekleri de bulunmaktadır. 60 ay vadelik başvurularda 25.000 TL tutarında çekilen krediler aylık 596,33 TL olarak ödenerek toplamda 35.780 TL olarak geri ödenmektedir.

Vade sayısı 36 olduğunda aylık taksit miktarı 868,10 TL olarak ödenmekte ve toplamda ise 31.252 TL olarak geri ödenmektedir.

Vade sayısı 12 olduğunda aylık ödeme miktarı 2.247,70 TL olmakta ve %0,99 faiz oranı ile hesaplandığı için geri ödeme miktarı toplamda 26.792 TL olmaktadır.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 17:36
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