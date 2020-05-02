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İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri

İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü. İş Bankası konut kredilerinde yüzde 0,95 faiz ile kredi vermeye başladı. İş Bankası'ndan ? faizle konut kredisi alacak kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. İşte İş Bankası yüzde 0,95 faiz oranı konut kredisi örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri...

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:06
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri

 

 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından alınan bir kararla 100 baz puan faiz indirimi yapılacağı açıklandı. Bu kararın ardından kamu ve özel bankalar kredi faiz oranlarında indirim uygulamaya başladı. İş Bankası da bu kararın ardından konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,95’e kadar düşürdü.

İş Bankası’ndan yüzde 0,95 faizle kredi almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

İş Bankası Konut Kredisi Başvuru Şartları

İş Bankasından yeni faiz oranlarıyla kredi almak isteyen müşterilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İş Bankası her kredi başvurusunu onaylamamaktadır. Banka başvuru yapan kişilerin maaşlarını ve banka müşterisi olup olmadığına bakmaktadır. İş Bankası uygun bulduğu kişilere 1 milyon TL’ye kadar yüzde 0,95 faizli kredi vermektedir. Emekliler veya en az 6 aydır sigortalı olarak çalışan kişilerin yanında esnaf, çiftçi, devlet memurları İş Bankası’nın konut kredisine başvurabilmektedir.

İş Bankası’ndan konut kredisi almak için müşterilerin kredi notu ve kredi sicilinin de iyi olması gerekmektedir. Banka şartları sağlayan kişilere 120 ay vadeli yüzde 0,95 konut kredisi vermektedir.

İş Bankası Konut Kredisi Başvurusu

İş Bankası’nın konut kredisi kampanyasına banka şubelerinden, mobil ve intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Banka şubelerinden başvuru yapacak kişilerin; nüfus cüzdanı, gelir belgesi, konutun tapusu, eş rızası belgesi, ekspertiz ücret ve İş Bankası başvuru formunun tamamlanması gerekmektedir.

İş Bankası konut kredisi başvurusu yapan kişiler için başvuru, ekspertiz, onay ve tapu şeklinde onay işlemlerini oluşturmuştur. Başvuru yapan kişiler 120 aya kadar vade ile ödeme planını tercih ettikten sonra banka tarafından ön onay verilir. Ön onayın tamamlanmasıyla birlikte ekspertiz incelemesi yapılmaktadır.

Ekspertiz aşamasında kredi kullanma oranları belirlenmektedir. Konut kredisi ekspertiz değeri hesaplanır ve daha sonra onay sürecine geçilir. Onay aşamasında konutun yaşı, metrekaresi, konumu, kat sayısı ve inşaat maliyeti gibi konular rapor edilmektedir. Son aşama ise tapu işlemleridir. Tapu işlemlerinde detaylar banka yetkilileri tarafından müşterilere açıklanır.

İş Bankası’ndan yüzde 0,95 faiz oranlı 120 ay vadeli konur kredisi alan kişilerin aylık taksit oranı 2 bin 800 TL olurken, bu kredinin toplam geri ödemesi ise 336 bin 087,60 TL olmaktadır.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:06
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