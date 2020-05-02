İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında bankalar vade sürelerinde ve ödeme şekillerinde farklılıklara gitmeye devam ediyor. BDDK’nın faiz indirimleri sonrasında ev sahibi olmak isteyen kişilere son müjde İŞ Bankasından geldi. İş Banaksının son kampanyası ile birlikte 120 ay vadeli konut kredisi başvurusunu kabul edeceğini duyurdu.

İş Bankası 120 ay vadeli konut kredisi

Konut kredisine ekstra vade getiren İş Bankası ev sahibi olmak müşterilerine müjdesini duyurdu. 120 ay vadeye ek olarak aynı zamanda 6 ay geri ödemesiz olarak verilecek olan kredi pek çok kişinin hayallerini gerçekleştireceğe benziyor. %0,95 faiz oranları ile sunulan konut kredisi almak istediğiniz evin tapu bedelinin %80’ini karşılıyor.

İş Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar için web sitesinden başvuru yolunu açan İş Bankası mobil bankacılık için de kredi başvurularını aktif ettiğini duyurdu.

İş Bankası konut kredisi başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Gerekli olan evraklar ise,

Nüfus cüzdan fotokopisi veya ehliyet onaylı fotokopisi,

Satın alınmak istenen evin tapu fotokopisi,

Gelir belgesi,

3 aylık bilanço

İş Bankası 300.000 TL konut kredisi önek ödeme planı

300.000 TL konut kredisi için önek bir plan oluşturulması gerekirse, 24 ay vadeli bir kredinin aylık faiz oranı %0,94, aylık ödeme 14.048,13 TL olacaktır. toplam geri ödenen tutar ise 336.915,12 TL olacaktır.

Aynı kredinin 36 ay vadeli seçeneği tercih edildiğinde ise aylık ödeme 9.878,54 TL toplam ödenecek tutar ise 355.627,44 olacaktır.

36 ay vade ve 2 ayda bir ödeme seçilirse 2 aylık taksit 19.650,20 TL olacakken toplam geri ödeme ise 353.703,65 TL olacaktır.

48 ay vadeli ödeme de ise %0,95 faiz oranı ile aylık ödeme 7.812,06 TL olurken toplam ödeme 374.978,88 TL olacaktır.

48 ay vade ve 2 ayd abir ödeme için ise 2 aylık taksit tutarı 15.536,02 TL olurken toplam geri ödeme 372.864,35 TL olacaktır.

60 ay vadeli ödeme seçeneğinde aylık tutar 6.582,73 TL olurken topla geri ödeme 394,963,80 TL olacaktır.

60 ay vadeli ve 2 ayda bir ödeme de ise aylık ödenecek tutar 13.088,3 TL olurken toplam geri ödeme 392.649,84 TL olacaktır.

90 aylık vade seçeneğinde aylık ödeme 4973,85 TL olurken toplam geri ödeme 447.646,50 TL olurken 90 ay vade ve 2 ayda bir ödeme seçeneğinde 9.884,37 TL aylık ödeme olacaktır ve toplam geri ödeme 444.796,54 TL olacaktır.

120 ay vadeli ödeme ise aylık ödenecek tutar, 4.200 TL olurken toplam geri ödeme 504.086,40 TL olacaktır.

120 ay vadeli ve 2 ayda bir ödeme seçeneği seçilirse 2 aylık ödeme 8.344.18 TL olurken toplam bankaya yapılacak ödeme 500.650,88 TL olacaktır.

Türkiye basınından kritik manşetler ve farklı ülkelerden haberler Haberport mobil uygulamasında! HEMEN İNDİR HABERSİZ KALMA!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemdeki gelişmeler ve anlık haberler için Google News uygulamasında Haberport’u hemen takibe al! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!