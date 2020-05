İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Vatandaşlarımız ülkemizin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme şartları ve faiz oranlarını merak ediyor. Bu haberimizde İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

İş Bankası Kredi Erteleme İşlemi

Koronavirüs salgınından dolayı ülkemizin ekonomisi olumsuz etkilendi. Bu süreçte birçok kişi işinden olurken, birçoğu da ücretsiz izne çıkarıldı. Bu durumda olan vatandaşlar kredi borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. Hükümetimiz ekonomik anlamda birçok önlem paketini devreye soksa da maalesef bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. Koronavirüsle ekonomik anlamda mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi devreye sokulmuştu. Bu paket kapsamında kamu bankaları müşterilerinin kredi kartı ve kredi borçlarını 3 ay boyunca erteleme imkanı getirmişti. İş Bankası da tıpkı kamu bankaları gibi tüketici, taşıt ve konut kredisini uygun faiz oranıyla 3 ay boyunca erteleme imkanı getirdi. Buna göre İş Bankası’ndan 23 Mart 2020 tarihinden önce çektiğiniz tüketici, taşıt ve konut kredilerinizi 3 ay boyunca erteleme imkanına sahipsiniz. Ayrıca faizi de kalan taksitlerinize otomatik olarak bölüştürülecektir. Böylelikle ödemelerinizi daha kolay yapabileceksiniz.

İş Bankası Kredi Erteleme İşlemi Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme işlemi yapmak için birden fazla yöntem mevcuttur. İntenet üzerinden erteleme işlemi yapmak isterseniz İş Bankası intenet bankacılığını kullanıyor olmanız gerekmektedir. Eğer intenet bankacılığınız aktif değilse en yakın şubeye giderek intenet şifresi alıp aktif hale getirerek kredi borcu erteleme işleminizi yapabilirsiniz. İntenet şubeye giriş için T.C. kimlik numaranızı ya da müşteri numaranızı şifrenizle birlikte yazarak giriş yapabilirsiniz.

Sisteme girdikten sonra karşınıza çıkan menüden krediler kısmına girmeniz gerekiyor. Sonrasına karşınıza çıkan 3 ay süreyle kredi erteleme sekmesine tıklayarak borçlarınızı 3 ay süreyle erteleyebilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde mobilinize SMS ile bildirim yapılacak. Bu mesajdan sonra intenet bankacılığına girerek erteleme faizini ve aylık ödeme tutarlarınızı öğrenebilirsiniz.

İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep üzerinden de kredi erteleme için başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer Android kullanıyorsanız GooglePlay üzerinden İşCep uygulamasını indirebilirsiniz. Telefonunuz İos tabanlı ise AppStore üzerinden İşCep uygulamasını indirebilirsiniz. Mobil uygulamada istenen şifre kısmına intenet bankacılığı şifrenizi yazıp giriş yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Kampanyalar sekmesine tıklayarak kredi borcunuzu 3 ay ertelemek için başvuruda bulunabilirsiniz.

İş Bankası kredi kartı ve kredi borcunuzu 3 ay ertelediği gibi kredi kartı borcunuzu taksite de bölmektedir. Bu işlemde aktif faiz oranları uygulanmaktadır.

