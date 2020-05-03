İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Vatandaşlarımız İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme şartları ve faiz oranlarını merak ediyor. Peki İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme şartları ve faiz oranları nedir? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 02:15
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Vatandaşlarımız ülkemizin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme şartları ve faiz oranlarını merak ediyor. Bu haberimizde İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

İş Bankası Kredi Erteleme İşlemi

Koronavirüs salgınından dolayı ülkemizin ekonomisi olumsuz etkilendi. Bu süreçte birçok kişi işinden olurken, birçoğu da ücretsiz izne çıkarıldı. Bu durumda olan vatandaşlar kredi borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. Hükümetimiz ekonomik anlamda birçok önlem paketini devreye soksa da maalesef bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. Koronavirüsle ekonomik anlamda mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi devreye sokulmuştu. Bu paket kapsamında kamu bankaları müşterilerinin kredi kartı ve kredi borçlarını 3 ay boyunca erteleme imkanı getirmişti. İş Bankası da tıpkı kamu bankaları gibi tüketici, taşıt ve konut kredisini uygun faiz oranıyla 3 ay boyunca erteleme imkanı getirdi. Buna göre İş Bankası’ndan 23 Mart 2020 tarihinden önce çektiğiniz tüketici, taşıt ve konut kredilerinizi 3 ay boyunca erteleme imkanına sahipsiniz. Ayrıca faizi de kalan taksitlerinize otomatik olarak bölüştürülecektir. Böylelikle ödemelerinizi daha kolay yapabileceksiniz.

İş Bankası Kredi Erteleme İşlemi Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden tüketici, taşıt ve konut kredisi erteleme işlemi yapmak için birden fazla yöntem mevcuttur. İntenet üzerinden erteleme işlemi yapmak isterseniz İş Bankası intenet bankacılığını kullanıyor olmanız gerekmektedir. Eğer intenet bankacılığınız aktif değilse en yakın şubeye giderek intenet şifresi alıp aktif hale getirerek kredi borcu erteleme işleminizi yapabilirsiniz. İntenet şubeye giriş için T.C. kimlik numaranızı ya da müşteri numaranızı şifrenizle birlikte yazarak giriş yapabilirsiniz.

Sisteme girdikten sonra karşınıza çıkan menüden krediler kısmına girmeniz gerekiyor. Sonrasına karşınıza çıkan 3 ay süreyle kredi erteleme sekmesine tıklayarak borçlarınızı 3 ay süreyle erteleyebilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra 7 gün içerisinde mobilinize SMS ile bildirim yapılacak. Bu mesajdan sonra intenet bankacılığına girerek erteleme faizini ve aylık ödeme tutarlarınızı öğrenebilirsiniz.

İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep üzerinden de kredi erteleme için başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer Android kullanıyorsanız GooglePlay üzerinden İşCep uygulamasını indirebilirsiniz. Telefonunuz İos tabanlı ise AppStore üzerinden İşCep uygulamasını indirebilirsiniz. Mobil uygulamada istenen şifre kısmına intenet bankacılığı şifrenizi yazıp giriş yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Kampanyalar sekmesine tıklayarak kredi borcunuzu 3 ay ertelemek için başvuruda bulunabilirsiniz.

İş Bankası kredi kartı ve kredi borcunuzu 3 ay ertelediği gibi kredi kartı borcunuzu taksite de bölmektedir. Bu işlemde aktif faiz oranları uygulanmaktadır.

Merak ettiğin tüm haberleri anında takibe almak istiyorsan şimdi sen de Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tüm sıcak gelişmeler her an ekranında! Instagram’da bizi takip et, haberin kaynağını akışına getir. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 03.05.2020 02:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Organik Aşk filmi nerede çekildi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman sezon finali yapacak? EDHO sezon finali tarihi belli oldu!
80 TL Elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır ?
EDHO yeni bölüm bugün akşam var mı yokmu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Nisan ATV yayın akışı
Çinli bilim uzmanı Nanshan yaptığı açıklamada koronavirüsü salgının biteceği tarihi açıkladı
Halkbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Survivor’dan elenen yarışmacılar adadan ne zaman dönebilecekler?
Vakıfbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Mehmet Görmez neden istifa etti, Diyanet'ten neden ayrıldı?
Aşk 101 yeni sezon var mı? Aşk 101 2. sezon Netflix’te ne zaman yayınlanacak?
Tv 360 hint dizisi Aladdin kaç bölüm sürecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.