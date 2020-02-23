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İş bulma duası Google'ın trend listesinde yükselişte!

İşsizliğin artması ile birlikte vatandaşlar son çare dualara sarıldı. İş Bulma duasının Google'ın Trend listesinde yükselişte olması vatandaşların meraklı gözlerle bakmasına sebep oldu. İşte İş Bulma duaları.

23 Şubat 2020 Pazar 23:57
İş bulma duası Google'ın trend listesinde yükselişte!

Artan işsizlikle birlikte vatandaşlar çaresizlik içinde araştırmalarını sürdürürken yeni bir trend ortaya çıktı. Google’nin trendler listesinde son zamanlarda en fazla araştırılan başlık iş bulma duası oldu.

Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi olan işsizlik son bir yıl içerisinde büyük bir yükseliş gösterdi. Genç işsiz sayısı günden güne artarken son açıklanan verilere göre Türkiye Kasım ayı işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin oldu.

Yeni Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre 2019 yılında işsizlik ödeneği başvurusu 2018 yılına kıyasla %19,8 artış göstererek 1 milyon 955 bin 41 kişiye ulaştı. Vatandaşlar ise bu noktada dualara sarıldı. İş bulma duası Google trendler listesinde süt sıralarda yerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise işsizlik oranı gençler için 2019 yılının ağustos ayında rekor kırarak %27,4’e ulaştı. Kasım ayı itibari ile 1 milyon 160 bin kişi 1 yıldan uzun süredir iş aramasına rağmen iş bulamadı ve işsiz statüsünde yerini aldı. Ekim ve Kasım aylarında önce iş arayan 337 bin kadın iş aramaktan vazgeçerek ev hanımı oldu. 83 milyonluk ülkede sadece 28,5 milyon kişi istihdam edildi. 4,4 milyon kişi ise iş arayıp bulamıyor. Geri kalan kişiler ise bir nedenle iş gücüne dahi katılamıyor. Aynı nüfusa sahip Almanya’da iş gücüne katılım oranı %74 seviyelerindeyken ülkemizde bu oran kasım ayı sonu itibari ile %52,5 olarak açıklandı.

İş bulma duası yeni trend

İş bulma konusunda umudunu yitirmeye başlayan gençler son çare olarak iş bulma duasına başvurmuş durumda. İşsizlik arttıkça iş bulma duası arayan kişi sayısı da artıyor. İşsizlik oranında azalma yaşandığı takdirde iş bulma dualarının da azalacağı düşünülüyor.

Google’ye iş bulma duası yazıldığında yaklaşık 1 milyon 600 bin sonuç çıkıyor. Sonuçlar ise işsizleri bu dualara götürüyor. Mucize dua, dua et iş bul adıyla açılan sayfalara günde ortalama 500 bin kişi giriyor. Öneğin nazarduası.gen.tr sitesinde iş bulma duası şu şekilde açıklanmış:

“İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçimi çok yapmaya başlamışlardır. Rızkın nerede olacağını tayin etmeye çalışmak yanılgı oluşturabilir. İş bulma duası çok iyi bir iş çıkarma manasında okunmamalı. Rızkı kazanabileceğiniz bir iş bulduğunuzda razı gelmelisiniz. Bu işe başladıktan sonra başka bir iş bakmamalısınız. Yoksa sürekli orası ‘’güzel değil, burası böyle değil’’ gibi vesveseler ile hata yaparsınız ve sıkıntı çekersiniz.”

Google Trendslere iş bulma duası yazıp aratanların sayısı günden güne artıyor. Youtube’de 91 bin abonesi bulunan Dua Hanem kanalı iş bulmak için 2 gün zikir çekilmeli diyor. İlk gün 990 defa “Allahu Yü’ti Mülkehu Men Yaşa” denmeli, ikinci gün ise 1150 defa “Malikü’l-Mülki Tü’ti’l Mülke” denmeli. Videoda söylenenlere göre bu cümleler inanılarak söylenirse iş bulma şansı artıyor.

Milyonlarca kez dinlenen iş bulma duası

Ayrıca iş bulma konusunda yardımcı olduğu iddia edilen pek çok dua bulunuyor. Bunların tümü işsizlik sorununu ekonomi yönetiminden alıp dini duygularla ilişkilendiriyor. Youtube üzerinden iş bulma duası olarak aktarılan bir video 4 yıl içerisinde 4,9 milyon izlenme elde etmiş. Bu dua rızık ve iş kapılarını açan dua olarak tanıtılıyor. Video 17 bin beğeni almış ve binlerce yorum almış. Haliyle bir popstarın şarkı klibi ile eşdeğer nitelikte. Ayrıca bu videoda %100 etkili, denenmiş, en etkili açıklamaları da yapılmış.

Son Güncelleme: 23.02.2020 23:57
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