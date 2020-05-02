İŞKUR 1170 TL işsizlik ödemesi başvuru linki

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işyeri kapatılan ya da işsiz kalan vatandaşlara, devlet tarafından işsizlik maaşı verileceği açıklandı. 1179 TL’lik ödeme için başvurular başladı. İşsizlik maaşı, 3 ay boyunca ödenecek ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Ücretsiz izinler arttı

Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan karanamede, işten çıkarmalar 3 ay süresince yasaklandı. Ancak yasak öncesinde binlerce kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmaların yasaklanması sonrası işverenler mecburen çalışanlarını süresiz ücretsiz izne yolladı. Bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar mağdur oldu. Ancak devlet bu duruma kayıtsız kalmayarak yasak öncesi işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara, aylık 1170 TL maaş ödeneceğini duyurdu.

Başvurular devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların İŞKUR üzerinden alındığını bildirdi. Ücretsiz izne ayrılan kişiler için başvuruyu işverenler yapacak. İşveren başvuru işlemini tamamladıktan sonra, ücretsiz izne çıkarılan çalışana ayda 1170 TL ödeme sağlanacak.

İşten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler ise başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra ‘’İşsizlik Ödeneği/ İş Kaybı Tazminatı Başvurusu’’ sekmesine tıklayarak müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Cep telefonunu haber kaynağına dönüştürmek için Haberport mobil uygulamasını hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Instagram Hesabını Takip Etmeye başla, tüm sıcak gelişmeleri anında yakala. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et