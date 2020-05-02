İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

İŞKUR 1170 TL işsizlik ödemesi başvuru linki

Koronavirüs süreci içerisinde işini kaybeden ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan çalışanlara, aylık 1170 TL maaş verileceği duyuruldu. İşsizlik ödemesi başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. İşte İŞKUR 1170 TL işsizlik ödemesi başvuru linki.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:02
İŞKUR 1170 TL işsizlik ödemesi başvuru linki

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işyeri kapatılan ya da işsiz kalan vatandaşlara, devlet tarafından işsizlik maaşı verileceği açıklandı. 1179 TL’lik ödeme için başvurular başladı. İşsizlik maaşı, 3 ay boyunca ödenecek ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Ücretsiz izinler arttı

Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan karanamede, işten çıkarmalar 3 ay süresince yasaklandı. Ancak yasak öncesinde binlerce kişi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmaların yasaklanması sonrası işverenler mecburen çalışanlarını süresiz ücretsiz izne yolladı. Bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar mağdur oldu. Ancak devlet bu duruma kayıtsız kalmayarak yasak öncesi işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara, aylık 1170 TL maaş ödeneceğini duyurdu.

Başvurular devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların İŞKUR üzerinden alındığını bildirdi. Ücretsiz izne ayrılan kişiler için başvuruyu işverenler yapacak. İşveren başvuru işlemini tamamladıktan sonra, ücretsiz izne çıkarılan çalışana ayda 1170 TL ödeme sağlanacak.

İşten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler ise başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra  ‘’İşsizlik Ödeneği/ İş Kaybı Tazminatı Başvurusu’’ sekmesine tıklayarak müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Cep telefonunu haber kaynağına dönüştürmek için Haberport mobil uygulamasını hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Instagram Hesabını Takip Etmeye başla, tüm sıcak gelişmeleri anında yakala. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 18:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması sonuçları, günün birincisi kim oldu?
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi
Taşıt takas sistemi nedir? Takasbank araç alım satımında yeni ödeme yöntemi
Şehir Hastanesi iş ilanları ve personel alımı 2020 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin şehir hastanesi ve iş başvurusu şartları
Bireysel Temel destek kredisi başvuru koşulları nelerdir? 10.000 TL Başvurular devam ediyor mu?
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!
Kaymakamlık üzerinden yapılacak başvurular ile her aileye 500 – 800 TL arası ödeme yapılacak!
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.