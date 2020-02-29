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İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR, vatandaşların zanaat öğrenebilmesi için eğitim çalışmaları ve iş ilanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı. İşte İŞKUR personel alımlarına ilişkin ayrıntılar ve başvuru şartları.

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:00
İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR’da ardı ardına yayınlanan ilanlarla farklı şehirlere ve kadrolarda personel alımları yapılacağı belirtildi. İşbaşı ve mesleki eğitim kurslarında personel alımlarında başvurular başladı. Kursa katılım sağlayabilecek gençler, İşbaşı eğitim programı Bilişim ve İmalat sektöründe işyeri ve mesleklerde maksimum 6 ay, muhabirlikle ilgili mesleklerdeyse 9 ay, tehlikeli mesleklerdeyse MEB Hayat Boyu Öğrenme Modülleri asgari süresinden daha az olmayacak şekilde diğer sektörlerde en fazla 3 ay eğitime alınıyor.

Eğitimin sonunda başarılı olan vatandaşlar işe yerleştirilecektir. Kurs sürecinde gençler İŞKUR tarafından ödemeler alacaktır. İŞKUR, iş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 89.4 TL, öğrenciler için 67.05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44.7 TL ödeme yapılacaktır.

Güncel İŞKUR projeleri

İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş aralığında ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan, imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemeleri,

Geleceğin meslekleri içerisindeki mesleklerdeki programlarda katılımcılara günlük 100 TL gider ödemesi,

İmalat sektörü kapsamındaki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında bakmakla yükümlü olunan 2-5 yaş arası çocuklar için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi.

İŞKUR projelerine başvuru şartları nelerdir?

İlana başvuruda bulunacak adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre adayların;

T.C. vatandaşı olması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

15 yaşını tamamlamış olması,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hışmı veya eşi olmaması,

Emekli olmaması,

Program başlama tarihi öncesindeki üç aylık dönemde program başvuru yapan işverenin çalışanı olmaması,

Program başlangıcı öncesinde son 1 ayda uzun vadeli sigorta koluna ait prim yatırılmaması,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 29.02.2020 19:00
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