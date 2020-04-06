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İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?

İŞKUR'dan alınan işsizlik maaşları PTT şubelerinin kapanmasıyla nasıl alınacağı merak konusu oldu. PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınacak sorusu çok fazla sorulmaya başlanınca PTT'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:23
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?

PTT, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İŞKUR'a bağlı işsizlik ödemeleri hakkında yeni bir uygulamaya gitti ve işsizlik ödeneğinden faydalanan hak sahiplerine yeni bir ödeme yöntemi uygulammasına karar evrdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan PTT şubelerinde maaşlarını alan hak sahibi vatandaşların cep telefonlarına gönderilen link ile birlikte dolduracakları form ile ödeme bedellerinin, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceklerini bildirildi.

PTT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı kaydedildi ve tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı açıklandı.

PTT'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."

Son Güncelleme: 06.04.2020 10:23
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