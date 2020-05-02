İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman sonuçlanır?

Koronavirüs nedeni ile alınan önlemler kapsamında birçok işyerinin faaliyetine ara verilmişti. Faaliyetine ara verilen işyerleri bu zamanda yaşamış oldukları ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunuyor. Başvuruların devam ettiği bugünlerde başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar ise sonuçları merak ediyor. Yapılan araştırmalara göre işyeri sahiplerinin %65’i önümüzdeki süreçte nakit para sıkışıklığı yaşayacak bu süreç etkisini yaklaşık 3 ay boyunca gösterecek.

Başvuruların Yüzde 51’i Sonuçlanmadı

Koronavirüs pandemisi hakkında birçok sosyolojik çalışma ve anket yapılıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Deneği (TAYSAD)’ın Covid-19 virüsünün tedarik sektörüne olan etkilerini belirlemek üzere yapmış olduğu anket çalışması sonucunda virüsün etkilerinin Temmuz 2020’ye kadar devam edeceği ortaya koyuldu. Anket katılımcılarının %76’sının salgın sebebiyle %20’den fazla bir oranda ciro kaybı yaşadıkları belirtildi. Bunun yanı sıra, kısa çalışma ödeneğine başvuru oranı %83’ü buldu başvuruların %49’u olumlu sonuçlanırken %51’inin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

3 Aydan Daha Uzun Sürebilir!

TAYSAD tarafından gerçekleşen anketin sonuçları 29 Nisan’da sonuçlandı. Elde edilen verilere göre, sektör içerisinde bulunan işletmelerin %65’i önümüzdeki ay ciddi oranda nakit sıkışıklığı yaşayacak. Bu sıkışıklığın 3 ay süreceği gözlemleniyor.

Sanayiciler ise istenen mücbir sebeplerin genişletilmesini ve bu sebeplerin otomotiv tedarik sanayinin tamamını kapsamasını talep ediyor. Bunun yanı sıra talepler arasında, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı için ödenmesi gereken kredilerin faiz uygulanmadan en az 6 ay ötelenmesi, bazı kredilerde istenen ek sınırlayıcı şartların kaldırılması ve kısa çalışma ödeneğinin asgari ücret tutarının 3 katı olması da bulunuyor.

Nakit Sıkışıklığı Yaşanabilir Endişesi

Mart ayında tespit edilen koronavirüsün ardından gerçekleşen anket sonrasında Nisan ayında ikinci bir anket yapılmıştı. Bu ankette salgının %73’lük bir kesim salgının etkilerinin Haziran ayına kadar biteceğini düşünüyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen üçüncü ankette ise iyimser düşünen %73’lük kesimde bir gerileme yaşandı ve oran %40’da kaldı. Ankete katılım sağlayanların %76’sı koronavirüs nedeni ile %20’li bir ciro kaybı yaşayacağını düşünürken, %10’luk bir kesim ise bu oranın %40’ları bulacağını dile getirdi. Anket sonucunda katılımcıların %65’inin önümüzdeki süreç içerisinde nakit sıkışıklığı yaşayacağını %70’lik bir kısım ise bunun 3 aydan daha fazla süreceğini dile getirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne Başvuranların Oranı Yüzde 83’e Çıktı

Kısa çalışma ödeneğine başvurular kademeli bir şekilde artış gösterdi. Salgın sonrasında yapılan ilk ankette kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunan işletmeci oranı %63’ti. Bu oran ikinci anket sonuçlarında %75’i buldu. Yapılan son ankete göre ise kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunan işletme oranının %83’e yükseldiği görüldü. Bu artış sonrasında 3 aylık bir süre içinde başvuru kabul eden KÇÖ teşvik süresini uzatabileceğini de ortaya koydu. Başvuruların %49’u olumlu sonuçlanırken %51’i henüz sonuçlanmadı.

Anket sonucunda TAYSAD üyelerinin %70’den fazlasının çalışmaya devam ettiği açıklandı. 4-8 Mayıs haftası itibari ile normal çalışma saatlerine geçecek olan işletmelerinin oranının %23’e ulaşması ve faaliyetine ara verilen işletmelerin iş hayatına dönmesi ile kapatılan işyerleri oranının %4’lük bir oranda gerilemesi bekleniyor. Bunun yanı sıra 11-17 Mayıs haftası için kapatılan işyeri oranlarının %3’e gerilemesi ve kısmi çalışma ile faaliyet gösteren iç yerlerinin oranının ise %66’ya gerilemesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra kısmı çalışma sistemine geçecek olan işyerlerinin üretimlerinde artış yaşanacağı da belirtildi. Geçtiğimiz ay 6-12 Nisan arasında %39’luk bir üretim hacmi yaşanırken bu hacmin 4 Mayıs tarihi itibariyle kademe kademe artacağı ve Mayıs ayının son günlerinde %60’ı bulacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra ankete katılım sağlayan üyelerin %60’ı salgının etkisinin Temmuz ayına kadar devam edeceğini ve tamamen ortadan kalkmasının Ağustos ayında gerçekleşeceğini düşünüyor. Ağustos ayına kadar etkinin devam edeceğini düşünenlerin oranı ise %26’yı buluyor.

Ankete Katılanların Talepleri

Katılımcılar tahsilatlar konusunda yaşamış oldukları sorunları dile getirirken, 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan indirimlerden vazgeçilmesini ve ödemelerin erkene alınmasını talep etti. Bunun yanı sıra sektör katılımcıları bankalardan destek beklediklerini de açıkladı.

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