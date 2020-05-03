İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri

Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bugünlerde vatandaşlar iş bulamadıkları için mağdur konumuna düşmeye devam ediyorlar. Devlet ise bu vatandaşların mağduriyetini gidermek için pek çok farklı imkan ortaya koyuyor. Son olarak İŞKUR üzerinden alınacak kurslar bünyesinde vatandaşlara günlük 60 TL kazanabilme şansı tanınmaya başlandı. Mesleki Eğitim Kursları ile hem günlük olarak para kazanılması hem de mesleği yetkinlik elde edilmesi sağlanıyor. Ancak bu kurslara sene de en çok 1 kere katılım gösterilebiliyor.

İŞKUR üzerinden alınacak olan başvurular sonrasında alınabilecek MEK kursları içinde 6 ilde toplam 30 meslek dalında her gün en az 5, en fazla ise 8 saatlik kurslar verilecektir. Bu kursların maksadı istihdamı artırmak ve kişilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak olarak belirtildi. Hayatın normale dönmesi için üzerine düşülen MEK kursları toplamda 160 gün alınmaktadır. Bazı kurslar 140 gün bazıları ise 120 gün içinde tamamlanabilmektedir. Her katılımcıya günlük olarak 60 TL para verileceği de belirtildi.

İŞKUR MEK’e Katılanlar Günlük 60 TL Alacaklar

İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları ile birlikte kişiler günlük 60 TL kazanma şansını elde ediyorlar. İŞKUR tarafından yayınlana raporlara göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizdeki istihdam ortanı %60’a kadar düştü. İstihdamın tekrar artırılması için çalışmalar da başlatıldı. Mümkün olan her şekilde kişilerin istihdam edilmesi sağlanmaya çalışılıyor. MEK kursları da bu çalışmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar MEK kurslarına başvuruda bulunarak günlük 60 TL ve aylık ise 1800 TL para kazanabilecekler.

MEK Kursları Başvuru Koşulları

MEK kurslarına başvurulabilmesi için İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. İŞKUR kaydının olmaması halinde vatandaşların kayıt yaptırması gerekmektedir. 15 yaşının doldurulmuş olması lazımdır. Diğer yandan meslek kurslarında fiziki özelliklerin sağlanması gerekiyorsa bu özelliklere sahip olunmalıdır. Son olarak ise son 1 sene içinde MEK kurslarına katılım gösterilmemiş olması gerekmektedir.

MEK Kursları Nelerdir?

Aşağıdaki kısımda MEK kursları ve kursların ilan numaralarının yer aldığı intenet adresi bulunmaktadır.

https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=1

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