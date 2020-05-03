İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri

Koronavirüs salgını sebebiyle iş bulmanın oldukça zor olduğunu bu dönem içinde İŞKUR üzerinden yeni bir imkan daha ortaya kondu. MEK kursları ile günlük 60 TL alınabileceği açıklandı. İşte İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri ve kurslar ile ilgili tüm ayrıntılar…

03 Mayıs 2020 Pazar 01:00
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri

Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bugünlerde vatandaşlar iş bulamadıkları için mağdur konumuna düşmeye devam ediyorlar. Devlet ise bu vatandaşların mağduriyetini gidermek için pek çok farklı imkan ortaya koyuyor. Son olarak İŞKUR üzerinden alınacak kurslar bünyesinde vatandaşlara günlük 60 TL kazanabilme şansı tanınmaya başlandı. Mesleki Eğitim Kursları ile hem günlük olarak para kazanılması hem de mesleği yetkinlik elde edilmesi sağlanıyor. Ancak bu kurslara sene de en çok 1 kere katılım gösterilebiliyor.

İŞKUR üzerinden alınacak olan başvurular sonrasında alınabilecek MEK kursları içinde 6 ilde toplam 30 meslek dalında her gün en az 5, en fazla ise 8 saatlik kurslar verilecektir. Bu kursların maksadı istihdamı artırmak ve kişilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak olarak belirtildi. Hayatın normale dönmesi için üzerine düşülen MEK kursları toplamda 160 gün alınmaktadır. Bazı kurslar 140 gün bazıları ise 120 gün içinde tamamlanabilmektedir. Her katılımcıya günlük olarak 60 TL para verileceği de belirtildi.

İŞKUR MEK’e Katılanlar Günlük 60 TL Alacaklar

İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları ile birlikte kişiler günlük 60 TL kazanma şansını elde ediyorlar. İŞKUR tarafından yayınlana raporlara göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizdeki istihdam ortanı %60’a kadar düştü. İstihdamın tekrar artırılması için çalışmalar da başlatıldı. Mümkün olan her şekilde kişilerin istihdam edilmesi sağlanmaya çalışılıyor. MEK kursları da bu çalışmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar MEK kurslarına başvuruda bulunarak günlük 60 TL ve aylık ise 1800 TL para kazanabilecekler.

MEK Kursları Başvuru Koşulları

MEK kurslarına başvurulabilmesi için İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. İŞKUR kaydının olmaması halinde vatandaşların kayıt yaptırması gerekmektedir. 15 yaşının doldurulmuş olması lazımdır. Diğer yandan meslek kurslarında fiziki özelliklerin sağlanması gerekiyorsa bu özelliklere sahip olunmalıdır. Son olarak ise son 1 sene içinde MEK kurslarına katılım gösterilmemiş olması gerekmektedir.

MEK Kursları Nelerdir?

Aşağıdaki kısımda MEK kursları ve kursların ilan numaralarının yer aldığı intenet adresi bulunmaktadır.

https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=1

 

Merak ettiğin haberlerin objektif kaynağı Haberport’un mobil uygulamasını hemen telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün her anından en yeni gelişmeleri Facebook’ta da takip edebilmek için, hadi, sen de Facebook grubumuza katıl!>>>TIKLA Sen de Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Anlık olarak tüm haberleri öğrenmek istiyorsan, bizi Google News’te takip etmeyi unutma! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 03.05.2020 01:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
PTT kargo personeli ücretsiz maske dağıtımını nasıl yapacak?
Acil durum yönetimin nedir? Bakan Soylu acil yönetime geçildiğini açıkladı!
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
Origin ücretsiz Sims 4 oyunu giriş
Mustafa Karataş ile Sahur Vakti hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
Koronavirüs 1000 TL pandemi başvuru ekranı açıldı! Herkes 1000 TL yardım başvurusunda bulunabilecek
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
TOKİ'den Dar ve orta gelirli aileler için Haziran'da 18 bin 69 ucuz konut geliyor
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.