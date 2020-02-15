İŞKUR Şubat ayı Kamu ve özel sektör personel alımı güncel iş ilanları

İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden yeni iş ilanlarını yayınladı. Açık iş ilanları kategorisinde yer alan güncel ilanlar iş arayanlar tarafından takip ediliyor. Türkiye geneli personel alımı yapacağını ilan eden İŞKUR, personel alımlarının yüzlerce meslek gruplarından oluşacağını ve başvuruların bizzat Türkiye İş Kurumu’nun il ve ilçe şube müdürlüklerinden veya İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden online şekilde yapılacaktır.

İŞKUR Hangi Mesleklerden Personel Alımı Yapacak?

İŞKUR resmi intenet sitesinde yayınlanan ilana göre hemen hemen her meslek grubuna ait farklı iş ilanları bulunmaktadır. En fazla personel alımı beden işçisi, güvenlik görevlisi, satış danışmanı, büro memuru, farklı branşlarda sağlık personeli ve farklı alanlardan usta ile kalfa tekstil işçisi şeklinde yapılacaktır.

Alımlar sadece yukarıda yazan meslek gruplarına yapılmayacak. Bazı eğitim kurumlarında farklı branşlardan öğretmen, özel eğitmen, mimar, mühendis ve birçok meslek grubundan memur alımı yapılacaktır. Hangi meslek gruplarının yer aldığı ve ne kadar alım yapıldığı İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

Güncel İş İlanlarını Nereden, Nasıl Görebilirim?

İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden tüm kamu ve özel kurumlar için yayınlanan iş ilanları yer almaktadır. İŞKUR 3 farklı kategoride iş ilanı yayınlamaktadır. Bu kategoriler intenet sitesi üzerinde yer almaktadır. Bu kategoriler şunlardır:

1.Kamu memur alımı kategorisi (KPSS’li ve KPSS’siz personel alım ilanları bulunur)

2.Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanı kategorisi (Belediye ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının iş ilanları bulunur)

3.Açık İş İlanları kategorisi (tüm özel sektöre ait yayınlanan iş ilanları bulunur)

İŞKUR İlanı İçin İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş başvurusu yapmak için size en yakın iş bulma kurumlarının müdürlüklerine bizzat gidebilir veya İŞKUR resmi intenet sayfası üzerinden e-devlet sistemine giriş yaparak size uygun iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR intenet sitesine kayıt olmanız veya e-devlet sistemi üzerinde giriş yapmanız gerekmektedir.

İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden tüm mesleklere ait olan iş ilanlarını görüntüleyebilir ve size en uygun olan iş ilanı için başvuruda bulunabilirsiniz. Güncel iş ilanları İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

İŞKUR Genel Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapmak isteyenler için başvuru belli bir kritere dayalıdır. Personel alımı için yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Adaylar için belirlenen kriterler şunlardır:

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Herhangi bir kurumda emekli olmamak,

-İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

-Devlet güvenliğine karşı herhangi bir suç işlememiş olmak.

Bu şartları sağlayan adaylar kendilerine en uygun iş ilanına başvuruda bulunabilirler.