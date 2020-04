İşsizlere yeni yeni destek için AK Parti'den 15 maddelik teklif!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet MUŞ yeni eknomik tedbirlerin yeraldığı 15 maddelik bir teklif yasası oluşturulduğunu açıkladı. Açıklamasında Kısa Çalışma Ödeneği seçeneğinden herkesin faydalanabilmesi için yeni düzenlemeler getirileceğini aktardı. ’’İşini kaybedenler desteklenecek’’ dedi.

Mehmet MUŞ koronavirüs mücadelesinin ekonomik boyutuna ilişkin açıklamasında yeni düzenlemelerin yeraldığı bir kanun teklifinin TBMM’ye sunulacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili MUŞ; teklifte bazı sorumlulukların vergi ve yükümlülüklerin ertelenmesiyle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

İşini kaybeden vatandaşların ve ücretsiz izine ayrılan personelin desteklenmesiyle ilgili çalışamalr yapıldığını kimsenin zor durumda kalmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

