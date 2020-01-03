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İşsizlik maaşı ile kredi çekilir mi? İşsizlik maaşına kredi veren bankalar

Türkiye’de işsizler için belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşı alanlar ise bu maaş ile kredi çekilip çekilemeyeceğini merak etmektedirler. Peki belirli bir süre boyunca alınabilen işsizlik maaşı ile kredi çekilir mi? İşte işsizlik maaşına kredi veren bankalar hakkındaki ayrıntılı bilgiler…

03 Ocak 2020 Cuma 17:41
İşsizlik maaşı ile kredi çekilir mi? İşsizlik maaşına kredi veren bankalar

İşsizlik maaşı ülkemizde herhangi bir işi olmayan kişilere devlet tarafından belirli bir süre boyunca verilen ödenektir. İşsizlik maaşı ekonomik dengenin sağlanması, çalışmayan kişilerin hayatlarını iş bulana kadar devam ettirebilecek parayı alması için verilmektedir.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için vatandaşların belirlenmiş olan koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yapılan işsizlik maaşı başvuruları bir değerlendirmeye alınır ve sonrasında maaşın bağlanıp bağlanmayacağı belirlenir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin İŞKUR müdürlüklerine gitmeleri ya da intenet üzerinden işsizlik maaşı başvurusundan bulunmaları gerekmektedir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için işten ayrılınması üzerinden en çok 30 gün geçmesi ve bu süre içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşına Kredi Alınabilir mi?

İşsizlik maaşı alan kişilerin acil para ihtiyaçları olduğunda kredi çekmeleri gerekebilmektedir. Vatandaşlar işsizlik maaşı ile kredi çekilip çekilemediğini merak etmektedirler. İşsizlik maaşına kredi alınabilmesi için maaşı alan kişinin daha önceden herhangi bir iş yerinde en az 4 ay boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı bazı bankalar tarafından teminat olarak kabul edilebilmektedir. Bu durumda işsizlik maaşına kredi veren bankalar bulunabilmektedir. Ancak bu bankalar kapsamlı bir araştırma ile tespit edilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Maaşına Kredi Veren Bankalar

Aşağıdaki kısımda işsizlik maaşına kredi veren bankalar yer almaktadır.

  • İş Bankası
  • Akbank
  • Garanti Bankası
  • TEB
  • Denizbank
  • QNB Finansbank

İşsizlik Maaşına Kredi Nasıl Çekilir?

İşsizlik maaşına kredi verebilen bankalar yukardaki kısımda sıralanmıştır. Bu bankalara işsizlik maaşıyla kredi için başvuru yapılması ardından bankaların değerlendirme süreçleri başlamaktadır. Bu süreç içerisinde bankalar kişinin ne kadar süre ve ne tutarda işsizlik maaşı alacaklarına bakmaktadırlar. Değerlendirme sonunda başvuru sahiplerine ödeme planları hakkında bir teklif sunulmaktadır. Başvuru sahipleri bu teklifi kabul ederlerse kredi sağlanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ödemesi Ne Kadar Sürer?

İşsizlik maaşı almaya başlayan kişiler devlet tarafından belirlenen sürelerce bu maaşı almaya devam ederler. Aşağıdaki kısımda kimlerin ne kadar süre maaş alacakları belirtilmiştir.

  • 600 iş gününe sahip olan sigortalı çalışan için 6 ay boyunca
  • 900 iş gününe sahip olan sigortalı çalışan için 8 ay boyunca
  • 1080 iş gününe sahip olan sigortalı çalışan için 10 ay boyunca

6 ve 10 ay arasında yapılan işsizlik maaşı ödemelerinde her ay 1300 TL ortalama ücret verilmektedir. Bankalar 10 ay işsizlik maaşı olan kişiler için 10.000 TL seviyesinde yapılan başvuruları kaba bir hesapla kabul edebilmektedir. Ancak üstü için yapılan başvurularda teminat talep edilebilmektedir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 17:41
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