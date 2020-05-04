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İşsizlik maaşı kimler alabilir ve ne kadar süre alabilir? Çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri

Koronavirüs salgını nedeniyle işlerine gidemeyip evlerinde kalan vatandaşlar, işsizlik maaşını kimlerin, ne kadar sürede alabileceğini araştırmaktadır. İşte, araştıranlar için çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:38
İşsizlik maaşı kimler alabilir ve ne kadar süre alabilir? Çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı ödemeleri

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle işlerine gidemeyip evlerinde kalan vatandaşlar, kimlerin ne kadar süre içerisinde işsizlik maaşı alabileceğini araştırmaktadır.

İşsizlik maaşı, sigortalı olarak çalışan insanların mavi yakalı ya da beyaz yakalı olması fark etmeksizin 4447 kanun hükümlerince alabileceği bir ödenektir. Fakat işsizlik maaşını almanın da bazı şartları vardır.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilecek kişiler, şöyle sıralanmıştır:

  • Bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar,
  • İşveren tarafından ve kendi isteği dışında işten çıkarılanlar,
  • Çalışmış olduğu firmada son üç yıl zarfınca 600 gün sigorta priminin ödenmiş olanlar işsizlik maaşı alabilir.

Part-time çalışanlar, kendi isteği ile işten ayrılanlar ve yukarı koşulları sağlayamayan kişiler, işsizlik maaşı alamaz.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İle Alınır?

İşsizlik maaşı ne kadar süre ile alınır diye soranlar için işte, yanıtı:

  • 600 gün ve üzerinde olan bir süre işyerinde çalışanlar için 180 gün (6 ay)
  • 900 gün boyunca ve üzerinde bir işyerinde çalışanlar 240 ay (8 ay)
  • 1080 gün ve üzerinde çalışanlar 300 gün (10 ay)  boyunca işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı şu şekildedir:

En düşük bin 177 TL

En yüksek 2 bin 354 TL

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için kişinin yaşamış olduğu yerde İŞKUR’ başvuru yapması gerekir.  Toplam 30 günlük bir süre vardır. Kişinin 30 gün sonrasında işsizlik maaşı için başvuru yapması halinde işsizlik maaşını alma hakkını kaybeder.

İşsizlik maaşı almak için kişinin işsiz olduğunu kanıtlayan evrakları ilgili kuruma götürmesi gerekir.

 İşsizlik maaşını almaya hak kazanan kişiler kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda ilgili bankalardan işsizlik maaşını alabilir.  Sigortalı bir işe girildiğinde işsizlik maaşı kesilecektir.

 

Son Güncelleme: 04.05.2020 09:38
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