İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşlarının ne kadar olduğu ve hesaplamaların nasıl yapıldığı konuları en fazla yoğun ilgi gören konu başlıkları arasında bulunuyor. Asgari ücretlere yapılan zam sonrasında işsizlik ödeneğinde de artışlar yaşandı. İşsizler için ödenecek işsizlik paraları en yüksek tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçememektedir. 2020 içerisinde işsizlik ödeneği üst sınırı 2336 olarak belirlendi.

İşsizlik maaşı 2020 ne kadar oldu?

İşsizler için ödenecek işsizlik maaşları en yüksek tutarı brüt asgari ücret tutarının yüzde 80’inden daha fazla olamamaktadır. 2020 için işsizlik ödeneklerinde üst sınır 2336 TL olarak tespit edildi. Asgari ücretle çalışan kişilere 1168 TL işsizlik maaşı ödenecek.

İŞKUR işsizlik maaşları nasıl alınmaktadır?

İŞKUR resmi web sayfasında işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu. Hizmet sözleşmesinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR birimine başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvurular İŞKUR birimlerin şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Mücbir sebeplerin dışında 30 gün içinde başvuru yapılmazsa, başvurularda gecikilen süre hak sahipliğinden düşürülür.

İşsizlik maşaları nasıl hesaplanır?

Günlük işsizlik ödenekleri sigortalının son dört aylık primleri esas kazançları dikkate alınmak suretiyle günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak belirlenmektedir. Böylelikle işsizlik ödeneği tutarı aylık asgari brüt tutarının yüzde 80’ini aşamaz. İşsizlik ödeneklerinden damga vergisinin dışında herhangi bir vergi veya kesinti uygulanmamaktadır.

İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşlarından herkes yararlanamamaktadır. İŞKUR resmi web sayfasındaki şartlara göre;

Kendi isteklerinin dışında işsiz olması,

Hizmet akdinin tamamlanması öncesinde son 120 gün hizmet akdinin olması,

Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki üç yılda minimum 600 gün süreyle işsizlik sigortası ödenmesi,

Hizmet akdinin feshi sonrasındaki 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamdan başvuru yapılması gerekmektedir.