İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un işsizlik maaşı ile ilgili olarak kritik açıklamalarda bulunması ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin ekonomik problemler yaşadığı bugünlerde, işsizlik maaşıyla alakalı araştırmalar hız kazandı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamalarında işsizlik maaşının Mayıs ayında yapılacak olan ödemelerinin 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasından kaynaklı olarak 29-30 Nisan tarihlerinde verileceğini aktardı. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanların 29 Nisan’da, 6 ve 8 olanların ise 30 Nisan’da maaşlarını alacakları belirtildi.

Mayıs Ayı Ödemeleri Erkene Çekildi

PTT Açık mı?

İşsizlik ödeneğinde Mayıs ayı ödemelerinin erkene çekildiği belirtildi. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle maaş ödemelerinin erkenden ödeneceğini anlattı. Ayrıca Bakan Selçuk, daha önceden yaptığı açıklamalarında ise işsizlik maaşı ödemeleri için hak sahiplerinin İŞKUR’un intenet adresinden banka İBAN numaralarını kayıt ettirmelerini ve güncellemelerini istemişti. Fakat İBAN numaralarını kayıt ettirmeyen ya da edemeyen hak sahiplerinin de bu süreçte mağdur olmayacakları ifade edildi. Bu kişiler için kayıt işlemleri PTT üzerinden yapılmaya devam edecek.

İBAN bilgisini girmek isteyen hak sahipleri PTT’nin açık olup olmadığını da merak ediyor. PTT şubeleri 1-2-3 Mayıs tarihlerinde kapalı olacak. Ancak bu günler dışında maske, eldiven gibi sosyal mesafe kurallarına uygun olan vatandaşlar işlemlerini PTT’ler üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte PTT şubelerinde büyük bir yoğunluk oluşturulmaması, vatandaşlardan özellikle talep edilenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm kurları yakından takip etmek, sağlık gelişmelerini öğrenmek, siyasetin nabzını tutmak, kamu haberlerini hızlıca okumak istiyorsan şimdi sen de Haberport mobil uygulamasını telefonunda indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberler her an telefonunda! Google News’te Haberport’u takip et, gündemden asla geri kalma! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!