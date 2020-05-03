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İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin ekonomik alanda sıkıntı yaşaması ile beraber işsizlik maaşları ile ilgili araştırmalar da yapılmaya başlandı. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

03 Mayıs 2020 Pazar 02:00
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un işsizlik maaşı ile ilgili olarak kritik açıklamalarda bulunması ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin ekonomik problemler yaşadığı bugünlerde, işsizlik maaşıyla alakalı araştırmalar hız kazandı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamalarında işsizlik maaşının Mayıs ayında yapılacak olan ödemelerinin 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasından kaynaklı olarak 29-30 Nisan tarihlerinde verileceğini aktardı. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanların 29 Nisan’da, 6 ve 8 olanların ise 30 Nisan’da maaşlarını alacakları belirtildi.

Mayıs Ayı Ödemeleri Erkene Çekildi

İşsizlik ödeneğinde Mayıs ayı ödemelerinin erkene çekildiği belirtildi. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle maaş ödemelerinin erkenden ödeneceğini anlattı. Ayrıca Bakan Selçuk, daha önceden yaptığı açıklamalarında ise işsizlik maaşı ödemeleri için hak sahiplerinin İŞKUR’un intenet adresinden banka İBAN numaralarını kayıt ettirmelerini ve güncellemelerini istemişti. Fakat İBAN numaralarını kayıt ettirmeyen ya da edemeyen hak sahiplerinin de bu süreçte mağdur olmayacakları ifade edildi. Bu kişiler için kayıt işlemleri PTT üzerinden yapılmaya devam edecek.

PTT Açık mı?

İBAN bilgisini girmek isteyen hak sahipleri PTT’nin açık olup olmadığını da merak ediyor. PTT şubeleri 1-2-3 Mayıs tarihlerinde kapalı olacak. Ancak bu günler dışında maske, eldiven gibi sosyal mesafe kurallarına uygun olan vatandaşlar işlemlerini PTT’ler üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte PTT şubelerinde büyük bir yoğunluk oluşturulmaması, vatandaşlardan özellikle talep edilenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 02:00
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