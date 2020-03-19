İstanbul'da 3 AVM kapatma kararı aldı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul'da Akasya ve Akbatı'da faaliyet gösteren 2 Alış Veriş Merkezi'nin (AVM) Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı alınan tedbirler doğrultusunda kapatma kararı alarak borsaya bildirdi.
Diğer taraftan İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de aynı karar doğrultusunda merkezi kapatma kararı aldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada AVM’lerin kapanması yönünde tavsiye kararı verdiklerini daha önceden açıklamışlardı.