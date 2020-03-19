İstanbul'da 3 AVM kapatma kararı aldı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul'da Akasya ve Akbatı'da faaliyet gösteren 2 Alış Veriş Merkezi'nin (AVM) Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı alınan tedbirler doğrultusunda kapatma kararı alarak borsaya bildirdi.

Ülkede devam edensalgını nedeniyle ve onunla birlikte yaşanan üzücü gelişmelerden dolayı AVM'lerde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını ön planda turaka böyle bir karar alındığını belirten Aliş GYO yetkilileri yapılan yazılı açıklamada, bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerine inandıklarını ve gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

Diğer taraftan İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de aynı karar doğrultusunda merkezi kapatma kararı aldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada AVM’lerin kapanması yönünde tavsiye kararı verdiklerini daha önceden açıklamışlardı.