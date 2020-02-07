İstanbul'da İETT, metro ve metrobüs ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantoda ise 3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ve bu yönde değişikliğe gidilmesi görüşü değerlendirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri, UKOME toplantısında talep ettiği elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada ise bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verild.

Buna göre özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi kararı ise İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından duyuruldu.

UKOME toplantısında alınan zam kararı ise İBB’ye bağlı ilgili otoritelerin onay ve imzasından sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken İBB Beyaz Masa yetkilileri söz konusu zamla ilgili kendilerine her hangi bir bilgilendirme gelmediğini açıkladılar.



