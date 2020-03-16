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İstanbul'da karantinaya dönüştürülmek üzere 3 öğrenci yurdu boşaltıldı

Koronavirüs salgına karşı alınan tedbir ve önlemler kapsamında Ankara ve Konya illerinden sonra İstanbul'da da 3 öğrenci yurdunun boşaltılmasına karar verildi.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:38
İstanbul'da karantinaya dönüştürülmek üzere 3 öğrenci yurdu boşaltıldı

Umreden dönenler başta olmak üzere Türkiye'de görülen koronavirüsü salgının yayılmasını önlemek amaçlı karantina bölgesi olarak oluşturula öğrenci yurtları tek tek boşaltılıyor. Ankara ve Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına umre ziyaretçilerinin yerleştirilmesinden sonra İstanbul'da da 3 yurdun boşaltılması için talimat verildi.

Yurt dışından da gelecek olan vatandaşların 14 gün süreyle karantinaya alınacağı yurtlarda kalan öğrenciler eşyalarıyla birlikte odalarından çıkmaya başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Florya Kız Yurdu ve Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun olası bir koronavirüs karantinası durumunda kullanılmak üzere boşaltıldı.

Okulların tatil olmasına rağmen yurtlarda kalmaya devam eden öğrenciler ise ailelerinin yanına gönderilirken yurtta kalmak isteyen öğrenciler ise bu duruma tepki gösterdiler. Gidecek yeri olmadığını ve yurtta kalmak zorunda olduğu belirten bazı öğrenciler ise belediyeye aşt otobüslerle başka yurtlara yönlendirildiler.
 

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IstanbulKoronavirüsüKarantinaöğrenci Yurtları
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