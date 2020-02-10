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İstanbul ulaşımında zam kervanına Marmaray ve Havaist'te eklendi

İstanbul'da toplu taşımalara yapılan yüzde 35'lik zam sonrasında ada vapuru, Marmaray ve Havaist seferlerine de zam yapıldı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:11
İstanbul ulaşımında zam kervanına Marmaray ve Havaist'te eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak Kentte bulunan tüm toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapılmıştı. Bugün itibariyle uygulanmaya başlanan yeni tarife sonrasında 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 liraya, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 liraya, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 liraya, 40 lira olan öğrenci mavi kartı ise 50 liraya yükseltildi.

Tüm bunların arkasından bir zam haberide ada vapuru, Marmaray ve Havaist seferlerinden geldi. Seferler ücretlerinde yapılan değişikliklerle birlikte yeni tarife ücretleri ise şu şekilde belirlendi:

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye, En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye yükseltilirken tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

Metrobüs ulaşımında ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e yükseltilirken 34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükselmiş oldu.

Ada seferleri ücretlerindeki değişiklik ise şöyle:

* İDO

Bostancı Kabataş 11'den 15 TL,

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL,

Öğrenci 4.30'dan 6 TL,

Kabataş-Beşiktaş-Adalar

Tam bilet 12.50'den 14 TL,

İndirimli öğretmen 9 TL'den 14 TL,

Öğrenci 6.30'dan 10.50,

Bostancı Adalar 

Tam 7 liradan 12 TL,

İndirimli öğretmen 5TL'den 9 TL,

Öğrenci 4 TL'den 7 TL,

Şehir Hatları Adalar

Tam 5.20 TL'den 10 TL,

Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL,

Öğrenci 1.20'den 5 TL,

Havalimanına giden Havaist otobüslerinin 5.20 olan ücretleri ise 7 TL olarak belirlendi.

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